Kapil Sharma ने आज 27 अप्रैल को 3 बजे ट्विटर पर लाइव चैट की घोषणा की थी और उनके लाइव होते ही सवालों की बाढ़ आने लगी। कपिल शर्मा से कई मजेदार सवाल हुए और उन्होंने भी काफी बढ़िया जवाब भी दिए।AskKapil लाइट चैट में किसी ने पूछा कि क्वॉरेंटीन के दौरान एक चीज जो आपने सीखी। इस पर कपिल ने कहा, 'दिन कितना भी लंबा हो कोई ना कोई काम रह ही जाता है।' अपने डेली रूटीन के बारे में उन्होंने कहा, 'खाना, सोना, किताब पढ़ना और फिल्में देखना।' एक यूजर ने पूछा कि आपका 2020 का बेस्ट मोमेंट क्या है? तो कपिल ने कहा 'लॉकडाउन में मेरी बेटी के साथ समय बिताना।'

लोगों ने भी मजाक खूब किया। एक ने कहा, 'शादी हो गई बाप भी बन गए लेकिन अभी भी सिर्फ लड़कियों को ही जवाब देते हो, क्यों?' इस पर उन्होंने कहा, 'नजर ना लगा देना।'

एक यूजर ने पूछा कि लॉकडाउन के बाद पहली चीज क्या करेंगें? तो कपिल ने जवाब दिया लॉकडाउन के बाद घर पर ही रहूंगा। केवल बहुत जरूरी काम से बाहर जाऊंगा। इस साल हमें सावधान रहना है।

Will still stay at home only after lockdown .. will only go out if there is some urgent work .. we have to very careful this year

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) April 27, 2020