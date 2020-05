बिग बॉस 13 की देवोलीना भट्टाचार्जी और मुझसे शादी करोगे के मयूर वर्मा के बीच खूब शब्दों के वार हुए थे। यह तब हुआ जब देवोलीना ने शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के भूला दूंगा गाने की आलोचना की थी। अब मयूर ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और एक्ट्रेस के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत की। सोशल मीडिया पर मयूर ने अपनी रिपोर्ट की झलक दिखाई।

मयूर ने कैप्शन में लिखा, 'बहुत चीजें हो गई थी। इसलिए अब मैंने इसे साइबर क्राइम में दिया है। अब सबकुछ साइबर क्राइम के हाथों में है। मैं मानता हूं कि साइबर क्राइम जल्द एक्शन लेगा।'

उन्होंने शिकायत की तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें देवोलीना पर उन्होंने उनकी इमेज का खराब करने वाले ट्वीट्स को लाइक और सपोर्ट करने का आरोप लगाया है जो उन्हें ट्रोल करने के लिए किए गए थे। उन्होंने रिपोर्ट में ट्वीट भी शेयर किए हैं।

मयूर ने शिकायत में लिखा, 'देवोलीना ने पहले मुझे बदनाम करने की कोशिश की और आज उन्हें ट्विटर पर एक तस्वीर लाइक की जो मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही थी, वह हमेशा से ऐसा करती रही है। वह पहले ट्विटर पर मेरी खुद की छवि को कम करने की कोशिश करती है और बाद में इसका समर्थन करती है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे उनके और उनके फैन्स द्वारा कई बार ट्रोल किया गया है। अभी मेरी सहनशीलता खत्म हो रही है और मेरी छवि गिर रही है। इसलिए मैं साइबर क्राइम में यह बात बताना चाहता हूं।'

Things were too much

So I have given it to cybercrime now

Now everything is in the hands of cybercrime

I believe cybercrime will take action soon#TimeToStopIt pic.twitter.com/Y6vS6ANGxn

— Mayaur Verma (@mayurvermaa) May 24, 2020