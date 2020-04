Mahabharat के 'कर्ण' Pankaj Dheer ने शूटिंग के दौरान मौत को कई बार करीब से देखा, जानिए क्या हुआ था

कोरोनावायरस के प्रकोप ने टेलीविजन पर ऐसे शो को फिर प्रसारण शुरू कर दिया जो कि अपने समय के सुपरहिट शो रहे हैं। रामानंद सागर के रामायण और बीआर चोपड़ा के Mahabharat को डीडी पर फिर से चलाने की खबर ने दर्शकों में खुशी की लहरें दौड़ पड़ी थी। शो को काफी लोकप्रियता मिल रही है और इसके साथ दूरदर्शन की टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले Pankaj Dheer ने अपने अभिनय से पहचान पाई थी। महाभारत के अन्य कास्ट की तरह कर्ण की भूमिका में उनके अलावा किसी और अभिनेता को नहीं देखा सकता है। लेकिन इस शो की शूटिंग के दौरान वे कई बार हादसे के शिकार हुए और मरते-मरते बचे।

पंकज धीर युद्ध के दृश्यों के लिए शूटिंग के दौरान मौत के करीब पहुंचे थे। पिंकविला की खबर के मुताबिक पंकज धीर शूटिंग के दौरान बाल बाल बचे थे। एक बार जब वह रथ की सवारी कर रहे थे, तो शूटिंग के दौरान वह बीच-बीच में टूट गया था। उन्होंने फूर्ती दिखाई और रथ से कूद गए। इस तरह उनकी जान बच गई। एक बार उनकी आंखों के पास एक तीर भी लग गया था और उन्हें उसी के लिए सर्जरी भी करवानी पड़ी थी।

बता दें कि सोशल मीडिया पर महाभारत के कर्ण को लेकर खूब कमेंट्स किए जा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया कि तो वह कर्ण था जो दुर्योधन को आइडिया दे रहा था। पहले कर्ण को लेकर दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था लेकिन चीर हरण के सीन में वह दुष्ट था। वारियर ऐसे बदले नहीं लेते हैं।

So it was karna who was giving ideas to duryadhan. I got soft spot for karna but at cheerharan scene he was very evil. Warrior don't take revenge like this. And vikarna was only man who had balls #Mahabharat pic.twitter.com/MBk8izLbNb — Akshay (@akshayk_91) April 20, 2020

किसी ने लिखा आज कर्ण ने सारी इज्जत खो दी।

जिस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं इससे साफ है कि पंकज धीर ने अपने किरदार को बखूबी निभाया।

Karn was more bent upon Draupadi’s humiliation than anyone else, so much was his hatred for Arjuna.#Mahabharat pic.twitter.com/gSMc8IjvVn — Abhijith Shetty (@iabhijithks) April 20, 2020

Those who are fans of Karna in #Mahabharat must know that he was pure evil. Vikarna deserves much more respect than him. Draupadi Chir-Haran was Karan's idea projected by Duryodhan. — Indian Warrior (@UniversalIndia3) April 20, 2020

