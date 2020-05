Producers Guild of India ने घोषणा कर दी है कि उन्हें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का काम शुरू करने पर विचार शुरू कर दिया है। कई गाइडलाइन्स के साथ यह इजाजत दी गई हैं। कोरोना महामारी के कारण टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का काम पूरे देश में करीब ढाई महीने से बंद है। भारत में यह लॉकडाउन का चौथा दौर चल रहा है जो 31 मई को पूरा होगा। इस चौथे दौर में केंद्र सरकार ने कई छूट भी दी हैं।

Producers Guild of India को लंबे समय से इस इजाजत की दरकार है क्योंकि इंडस्ट्री का काम ठप्प होने से बड़ा नुकसान निर्माताओं को रहा था। गिल्ड ने आज दोपहर इस बारे में टि्वटर पर लिखा है ' फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का काम शुरू करने की हमारी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए शुक्रिया सीएओ महाराष्ट्र। जब भी प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करने की हरी झंडी मिलती है तो इन शर्तों के साथ काम शुरू किया जाएगा।' इस पोस्ट के साथ ही गिल्ड ने एक लंबा चौड़ा मसौदा दिया है जिसमें उन सावधानियों का जिक्र है जो शूट शुरू करते वक्त रखी जाना हैं।

इस मसौदे में तमाम तरह की सावधानियां हैं जो एक्टर और क्रू को शूट पर उठाना होंगी। इससे साफ जाहिर है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के क्रू मेंबर्स को 'वर्क फ्रॉम होम' ही करना होगा। हर क्रू मेंबर के पास तीन लेयर वाला मास्क होगा। क्रू मेंबर्स को दो मीटर की दूरी बनाए रखना होगी। हर महीने स्वैब टेस्ट होगा। थोड़े - थोड़े वक्त पर स्टुडियोज, सेट्स और ऑफिसेस को भी सेनेटाइज किया जाता रहेगा।

वैसे इस ट्वीट के बाद से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में खुशी जताई जा रही है। हताश क्रू और सितारों को अब सेट पर पहुंचने की बेताबी है।

Thank you @CMOMaharashtra for considering requests from the Film & TV industry to resume work safely. In the link below are the Guild’s recommended SOPs, to be instituted whenever we are granted permission to resume production activities.https://t.co/qTUvz1iKaM

— producersguildindia (@producers_guild) May 25, 2020