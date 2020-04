30 साल के बाद एक बार फिर लोगों को रामानंद सागर की Ramayan देखने का मौका मिला है। राम बनें Arun Govil और सीता बनीं Dipika Chikhlia को अभी भी वैसा ही प्यार लुटाया जा रहा है जैसा पहले लुटाते थे। लेकिर फर्फ इतना है कि अब लोग उन दोनों के प्रति प्रेम को इंटरनेट के माध्यम से बयां कर रहे हैं। जब से रामायण शुरू हुई है दूरदर्शन ने रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी हासिल की और उसके बाद से अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी से लेकर अरविंद त्रिवेदी, दारा सिंह तक के बारे में लोगों ने फिर जानना चाहा और उनके किस्से पढ़ने में रूचि दिखाई। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने इंस्टाग्राम पर रामायण की पूरी स्टार कास्ट की पुरानी दुर्लभ फोटो भी शेयर की थी।

अरुण गोविल की पहली बॉलीवुड फिल्म साल 1977 की पहेली थी। साल 1979 की कनक मिश्रा की 'सावन आने दो' और सत्येन बोस की सांच को आंच नहीं से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्हें साल 1985 में रामानंद सागर के विक्रम और बैताल में विक्रमादित्य का रोल मिला। इसके बाद साल 1986 में उन्हें रामायण में राम का किरदार मिला। उन्होंने सागर के लव कुश में भी राम की भूमिका निभाई थी।

राम की भूमिका ने उन्हें देश भर में खूब लोकप्रियता दिलाई और उन्हें टीवी सीरिज विश्वमित्र में हरिशचंद्र और टीवी सीरीज बुद्धा में बुद्धा का रोल मिला।

साल 1992 की इंडो जापानीज एनिमेशन फिल्म रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम में उन्होंने राम के किरदार को आवाज भी दी थी।

दीपिका चिखलिया ने साल 1983 में राज किरण के अपोजिट सुन मेरी लैला बॉलीवुड फिल्म से डेब्यू किया था। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ तीन हिट फिल्में रुपए दस करोड़, घर का चिराग और खुदाई दी थी। उन्होंने साल 1986 में ममूटी के साथ भी एक मलयालम फिल्म की थी।

वह कन्नड और तमिल हिट फिल्म भी कर चुकी थी। रामायण में सीता का रोल करने से पहले सागर के टीवी शो विक्रम बेताल में उन्होंने रानी की भूमिका निभाई थी। बता दें कि साल 2019 में दीपिका चिखलिया को फिल्म बाला में यामी गौतम की मां के किरदरा में देख गया था।

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ही नहीं इस शो के कई एक्टर्स और उनके परिवार वाले फिर प्रसारण से बेहद खुश हैं।

This is picture with the entire cast and crew of ramayan ..sagar Saab with his sons below then@was the direction team my extreme right was the unit make up man ,blessed to have received this pic #memories #nostalgic##ramayan #@ValmikiRamayan @LahriSunil @arungovil12 pic.twitter.com/Ij1uxvrgQL

— Dipika Chikhlia Topiwala (@ChikhliaDipika) April 11, 2020