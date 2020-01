बॉलीवुड सिंगर Sona Mohapatra काफी समय से Anu Malik को लेकर MeToo मूवमेंट चलाने को लेकर सुर्खियों में है। उनके इस मूवमेंट के कारण अनु मलिक को इंडियन आइडल 11 के जज का पद बीच में ही छोड़ना पड़ा। हमेशा बेबाक बात कहने वाली सोना मोहापात्रा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही है जिसमें वह पहली बार बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने स्विमसूट पहना है। इस मोनोकिनी में वह काफी हॉट लग रही है। उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट तो कर दी लेकिन लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया।

लोगों ने सोना को कुछ ने इस रिवीलिंग ड्रेस को लेकर कहा कि उन पर यह जंच नहीं रही है। वहीं कुछ यह कहने से भी नहीं चूके कि मीटू मूवमेंट चलाती है लेकिन कपड़े ऐसे पहनती है। इतना ही नहीं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी भी उन पर तंज कसने में पीछे नहीं रही।

इस ट्रोलिंग के बारे में खुद सोना मोहापात्रा ने जानकारी दी और कहा कि मैंने पिछली शाम तस्वीरें पोस्ट की थी और लोगों ने कहा कि मैंने घटिया कपड़े पहनें हैं और मीटू की बात करती हूं? कुछ ने सोचा कि 'तुम क्या वाकई एक गंभीर शख्स हो?' कई ने हार्ट और फायर इमोजी भेजे। मैंने किसी भी तरह के डिब्बे में बंद होने से इनकार करती हूं।

I shared some last evening & ppl wrote in saying “wearing slut clothes & then saying #MeToo ?! “. Some felt let down, “thought you were a serious person?!”. Many sent ❤️& 🔥. I refuse to fit in to any box, just like I refuse to suck in my well earned belly.2020 here I Come! pic.twitter.com/Hx7uOvvYqt

— ShutUpSona (@sonamohapatra) December 31, 2019