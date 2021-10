Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सबसे लोकप्रिय शो में से एक है। सीरियल के कलाकारों ने अपने एक्टिंग से अपनी काबिलियत साबित की है। आज हम आपको तारक मेहता शो के भिड़े मास्टर का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवादकर (Mandar Chandwadkar) के बारे में बताने जा रहे हैं। जिससे जानकार आप हैरान हो जाएंगे।

मंदार एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और दुबई में काम किया करते थे। उन्होंने एक्टिंग के अपने जुनून के लिए जॉब छोड़ दी। एक इंटरव्यू में तारक मेहता शो के मंदार चंदवादकर ने अपनी योग्यता के बारे में बताया। कहा कि मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। वह दुबई में नौकरी करता था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और 2000 में भारत लौट आया क्योंकि मैं अभिनय में अपना करियर बनाना चाहता था। बचपन से ही एक्टिंग मेरा पैशन रहा है। इंडस्ट्री में बहुत काम है लेकिन ब्रैक मिलने का इंतजार कर रहा था।

इस बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक घनश्याम नायक का निधन हो गया। जिन्होंने शो में नट्टू काका की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि पिछले कुछ दिनों में, हमने प्रतिभाशाली एक्टर को खो दिया है। जिन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता। श्री घनश्याम नायक को उनकी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए याद किया जाएगा। विशेष रूप से लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में। वह बेहद दयालु और विनम्र भी थे।

In the last few days, we have lost two talented actors who won the hearts of people through their works. Shri Ghanashyam Nayak will be remembered for his multifaceted roles, most notably in the popular show ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.’ He was also extremely kind and humble. pic.twitter.com/nwqKVpm4ry

— Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2021