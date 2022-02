'द क्यू' चैनल कर रहा है अनोखे कॉन्टेस्ट- 'द क्यू देखो, सोना जीतो' का आगाज़

यह तथ्य है कि विगत वर्षों में एंटरटेनमेंट, सेल्फी लेने और सोना एकत्रित करने के प्रति भारत के युवा वर्ग का काफी रुझान बढ़ा है। सेल्फी लेकर सोशल मीडिया आदि पर इसे पोस्ट करना, सोना एकत्रित करने की चाह और फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट संबंधी गतिविधियाँ करना, जैसे-टीवी देखना तथा वीडियो ब्लॉग्स पोस्ट करना या देखना इस आयु वर्ग द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इसे प्रखरता से लेते हुए देश का तेजी से उभरता हिंदी टीवी चैनल 'द क्यू' अपने दर्शकों के लिए इसका बखूबी तालमेल लेकर आया है, जिसके चलते चैनल एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट 'द क्यू देखो, सोना जीतो' का आगाज़ करने जा रहा है।

टेलीविज़न के चहेते अभिनेता रवि दुबे, जो उक्त ब्रांड कैम्पेन के लिए 'द क्यू' से जुड़े हैं, इस अवधारणा को लेकर कहते हैं, "भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हों, लेकिन कुछ बातें हैं, जो हम में एक समान होती हैं। चाहे वह जीत की खुशी हो, सोना, सेल्फी या एंटरटेनमेंट हो, ये विषय सभी को रास आते हैं और हमें अपने से बाँधे रखते हैं। इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोने का तरीका 'द क्यू' ने निकाल लिया है। अब घर के सदस्यों के साथ बैठकर टीवी देखने के साथ ही सोना जीतने का सुनहरा अवसर आपके पास है। मैं यही कहूँगा कि यह सोने पर सुहागा है और इसे हाथ से जाने न दें।" कॉन्टेस्ट प्रोमो के माध्यम से भी उन्होंने दर्शकों को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

गौरतलब है कि इस कॉन्टेस्ट का आयोजन 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच 'द क्यू' चैनल पर किया जाएगा। इन दौरान चैनल पर एक अनोखी सुनहरी वस्तु दिखाई देगी। यह वस्तु सोने का सिक्का, सोने का टिकट या सोने का बिस्किट हो सकती है। दर्शकों को इस सुनहरी वस्तु को देखना है, इसके साथ एक सेल्फी क्लिक करना है और फिर इसे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जो कि 8989 699 993 है। 'द क्यू देखो, सोना जीतो' कॉन्टेस्ट के चलते हर दिन एक से अधिक विजेताओं की घोषणा की जाएगी, जिन्हें 4 लाख रूपए से अधिक मूल्य के सोने के पुरस्कार दिए जाएँगे। 'द क्यू', अपने चैनल पर प्रोमो प्रदर्शित करने के साथ ही इस अभियान का आगाज़ करेगा।

About The Q:

The Q India is an advertiser and influencer-marketing supported Hindi language content brand, Linear TV channel, and VOD provider, delivering popular digital content from social media stars and leading digital video creators targeting Young Indian audiences. With a growing library of over 850 programs, the channel has reached over 122 million Television homes with partners including DD Free Dish (34), TATA Sky (175), AIRTEL DTH (137), DISH TV (128), D2H (153), GTPL (16 / 117), Hathway, DEN and Siti Cable Network; 676 million users on Mobile and Digital platforms including Snap, JioTV, Amazon Fire TV, Samsung TV Plus, MI TV, Chingari, Mzaalo, MX Player and Watcho.

