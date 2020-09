Mirzapur 2: एक्टर Ali Fazal का एक वीडियो सामने आया है जिसे उनका अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज Mirzapur 2 का फर्स्ट लुक बताया जा रहा है। Ali Fazal के प्रस्थानम के साथी कलाकार Satyajeet Dubey ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें अली फजल Hulk के रूप में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख अली की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस Richa Chadha चौंक गई।

प्राइम वीडियो पर मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। सत्यजीत दुबे ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'गुड्डू भैया का मिर्जापुर सीजन 2 में नया लुक। दोस्तों गुड्डू भैया के हल्क के रूप को मैं सबसे पहले दुनिया के सामने लाया हूं।' Richa Chadha ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, Hahahahaha too good। अली फजल ने भी इस ट्वीट पर हंसने वाले इमोजी लगाए हैं।

Sneak-Peek of Guddu bhaiya’s new look from much awaited #MirzapurSeason2 And remember guys, i was the first one to break this HULKING BREAKING NEWS! @alifazal9 because, the nation wants to know 🤷🏼‍♂️🙈😂 pic.twitter.com/j8Jat7gLbi

— Satyajeet Dubey (@satyajeet_dubey) August 26, 2020