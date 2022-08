Emergency: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' से आए दिए किसी न किसी कलाकार का फर्स्ट लुक सामने आता रहता है। वहीं अब इस फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री महिमा चौधरी के एंट्री हो चुकी है। हाल ही में फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक सामने आया है। कंगना ने अपनी फिल्म से महिमा का पहला लुक शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि फिल्म में महिमा भारतीय सांस्कृतिक कार्यकर्ता और लेखिका पुपुल जयकर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। पुपुल जयकर, इंदिरा गांधी और नेहरू के परिवार की बेहद करीबी थी। वे इंदिरा के खास दोस्तों में से एक रही थीं।

Dearest #MahimaChaudhry ! Welcome to team #Emergency . We feel richer with your presence in our movie. Jai Ho! 🙏🤓🌺 #PupulJayakar https://t.co/AXflZ0a5QU

इमरजेंसी से महिमा का फर्स्ट लुक

हाल ही में ट्विटर पर कंगना रनौत ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए यह लिखा है 'महिमा चौधरी किरदार निभा रही हैं पुपुल जयकर का जिन्होंने आयरन लेडी के सभी उतार-चढ़ावों को करीब से देखा है।' बता दें कि पुपुल जयकर का जन्म संयुक्त प्रांत के इटावा में हुआ था। उनके पिता भारतीय सिविल सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। पुपुल एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यकर्ता और लेखिका थीं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पारंपरिक और ग्रामीण कला पर उनके काम के लिए उन्हें जाना जाता था।

Presenting #MahimaChaudhry as the One who witnessed it all, and wrote for the world to see the Iron Lady up, close and personal. #PupulJayakar Friend, Author & Confidante#Emergency#KanganaRanaut @nishantpitti @AnupamPKher @shreyastalpade1 @MrSheetalsharma #AkshtRanaut pic.twitter.com/GoPzj7RAHg

— Manikarnika Films Production (@ManikarnikaFP) August 20, 2022