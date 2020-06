अहमदाबाद। गुजरात में रहने वाले एशियाई शेरों का कुनबा बढ़ रहा है। गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। इस अच्छी खबर को प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों के साथ शेयर किया है और इस पर खुशी भी जताई है। जानकारी के अनुसार, सौराष्ट्र के दस जिलों के 30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गिन वन में एशियाई शेरों की दहाड़ गूंजती है।

वन विभाग की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 'सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर व 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इनके अलावा 22 ऐसे शेर मौजूद हैं, जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका।'

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बहुत अच्छी खबर, आशियाटिक शेरों की संख्या 29 प्रतिशत तक बढ़ गई है। उनके रहने का दायरा भी 36 फीसदी बढ़ा है। इसके लिए गुजरात के लोग और वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिनके प्रयासों से यह उपलब्धि मिली है।'

Two very good news:

Population of the majestic Asiatic Lion, living in Gujarat’s Gir Forest, is up by almost 29%.

Geographically, distribution area is up by 36%.

Kudos to the people of Gujarat and all those whose efforts have led to this excellent feat.https://t.co/vUKngxOCa7 pic.twitter.com/TEIT2424vF

