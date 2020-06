अहमदाबाद। Gujarat Politics: इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक ट्वीट को लेकर गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। गुहा ने एक ब्रिटिश लेखक की गुजरात पर की गई टिप्पणी का उल्लेख किया था। इस टिप्पणी में कहा गया था कि गुजरात आर्थिक रूप से तो मजबूत है लेकिन सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। प्रदेश भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि इस तरह के विभाजनकारी मामलों में भारतीयों को नहीं पड़ना चाहिए। जबकि गुहा ने तीखी प्रतिक्रिया को गैरजरूरी करार दिया है।

बता दें कि गुहा ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रैट की 1939 में भारतीय राज्यों के बारे में की गई टिप्पणी का उल्लेख किया था। टिप्पणी में कहा गया था कि गुजरात आर्थिक रूप से समृद्ध है लेकिन सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जबकि बंगाल आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है।

If the Gujarat Chief Minister is, at this moment in history, (a) so keenly following the tweets of a humdrum historian and (b) so easily confusing the historian with a dead writer being quoted, the State of Gujarat must indeed be in safe hands.

अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा- भारतीय लोगों में फूट डालने का जो काम ब्रिटिश शासनकाल में होता था.. अब कुछ इलीट (संभ्रांत) भारतीय इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसे लोग देश के लोगों में फूट पैदा करना चाहते हैं। ब्रिटिश लोगों की फूट डालो और राज करो की नीति थीए तो खास तबके के कुछ लोगों की नीति भारतीयों को बांटने की है।

Earlier it was the British who tried to divide and rule. Now it is a group of elites who want to divide Indians.

Indians won’t fall for such tricks.

Gujarat is great, Bengal is great...India is united.

Our cultural foundations are strong, our economic aspirations are high. https://t.co/9mCuqCt7d1

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) June 11, 2020