Monsoon 2020 : गुजरात में मानसून के आने से पहले दक्षिण गुजरात से अहमदाबाद, गांधीनगर तक शनिवार मध्यरात्रि अचानक भारी बारिश हुई। सूरत के उमरपाड़ा में केवल 3 घंटे में 9 इंच बारिश होने से हाहकार मच गया है। यहां बारिश के कारण नीचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। नदी-नलों में नये नीर आयें हैं।

निसर्ग तूफान के बाद से गुजरात में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगोंं को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। सूरत के उमरपाड़ा में केवल 3 घंटे में 9 इंच बारिश होने से जगह-जगह पानी भर गया है। सूरत में बारिश होने से नदी-नालों में नये नीर आये हैं। मध्य गुजरात के वड़ोदरा, छोटाउदपुर, भरुच में दो से तीन इंच बारिश हुई है। वहीं अहमदाबाद और गांधीनगर में बीती रात मूशलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा, दांता, पालनपुर में भी तीन इंच बारिश हुई है।

सौराष्ट्र की बात की जाये तो यहां पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। अमरेली, गीर, जेतपुर, जूनागढ़ में बारिश होने से यहां किसानों में खुशी का माहौल है। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभवाना है। गुजरात में पिछले पिछले 24 घंटे में सूरत के उमरपाड़ा में 9 इंच, बनासकांठा के दियोदर में 2.5 इंच, पालनपुर में 3 इंच, अमरेली के लिलिया में 2.5 इंच, बनासकांठा के कांकरेज नें 3 इंच, भावनगर के उमराला में 1.9 इंच, वड़ोदरा के करजण में 3 इंच , डांग के सुबिर में 1.3 इंच, बोटाद में 1.2 इंच, अहमदाबाद में एक इंच, गांधीनगर में आधा इंच बारिश हुई है।

Under its influence, fairly widespread to widespread rainfall accompanied with isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Odisha, north coastal AP, & Telangana during 9-11 June and isolated heavy falls over Vidarbha, Gangetic West Bengal,& Gujarat during 10-11 June: IMD https://t.co/8dSylOjoy9

A Low-Pressure area is likely to develop over the east-central Bay of Bengal during next 48 hours. It is likely to move west-northwestwards and become more marked during the subsequent 24 hours: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/1BEWKsNvng

