    Height Increasing Tips: बच्चों की तेजी से बढ़ेगी हाइट, खूब खिलाएं ये 10 सब्जियां; महीने भर में दिखेगा असर

    Height Increase Vegetables: हर माता-पिता की यह चाहत होती है कि उनके बच्चे लंबी हाइट के साथ हेल्दी और आत्मविश्वासी (self-confident) बनें। बच्चों की लंबाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। सही डाइट न केवल हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाती है, बल्कि ग्रोथ हार्मोन को भी सक्रिय करती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 03:08:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 03:15:55 PM (IST)
    HighLights

    1. सही डाइट ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय करती है।
    2. हेल्दी डाइट हड्डियों-मसल्स को मजबूत बनाती है।
    3. यहां पढ़ें हाइट बढ़ाने में मददगार 10 सब्जियां।

    लाइफस्टाइल डेस्क। हर माता-पिता की यह चाहत होती है कि उनके बच्चे लंबी हाइट के साथ हेल्दी और आत्मविश्वासी (self-confident) बनें। बच्चों की लंबाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है - जैसे जेनेटिक्स, नींद, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित (balanced) डाइट। सही डाइट न केवल हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाती है, बल्कि ग्रोथ हार्मोन को भी सक्रिय करती है।

    खासतौर पर कुछ सब्जियां बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत असरदार होती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों के बारे में जिन्हें डेली डाइट में शामिल करना चाहिए।

    हाइट बढ़ाने में मददगार 10 सब्जियां (Height Increase Vegetables)

    1. गाजर

    गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन और विटामिन A आंखों के लिए फायदेमंद हैं, साथ ही यह ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में सहायक होती है।

    2. कद्दू

    कद्दू में बीटा-कैरोटीन और विटामिन A पाए जाते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के विकास में मदद करता है।

    3. पालक

    पालक में आयरन, कैल्शियम, विटामिन A और C भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करके ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय करता है।

    4. हरी बीन्स

    हरी बीन्स में फाइबर और प्रोटीन भरपूर होते हैं। ये हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं और बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद करती हैं।

    5. लौकी

    लौकी हल्की, सुपाच्य और हाइड्रेटिंग सब्जी है। यह बच्चों की पाचन क्रिया सुधारती है और शरीर को पोषण देने में मदद करती है।

    6. ब्रोकोली

    ब्रोकोली में विटामिन C, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। यह बच्चों की इम्युनिटी और हड्डियों के विकास दोनों के लिए फायदेमंद है।

    7. मटर

    मटर में प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है। यह बच्चों को एनर्जी देता है और ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।

    8. शलजम

    शलजम में मौजूद मिनरल्स हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और यह ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करने में भी मदद करता है।

    9. शकरकंद

    शकरकंद में मौजूद फाइबर, मैग्नीशियम और पोटैशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं।

    10. टमाटर

    टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और इम्युनिटी बढ़ाता है।

    इन सब्जियों को बच्चों की डेली डाइट में शामिल करने से न केवल उनकी हाइट बढ़ेगी, बल्कि उनका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। इन्हें आप सूप, पराठा, सब्जी, सैंडविच या स्टिर-फ्राई जैसे रचनात्मक तरीके से खिलाकर आसानी से डाइट में शामिल कर सकते हैं।

