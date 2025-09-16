इन 5 वजहों से तेजी से बढ़ने लगता है मोटापा, जानें बढ़ते वजन को कम करने के आयुर्वेदिक उपाय

डिजिटल डेस्क। आजकल ज्यादातर लोग मोटापे की समस्या से परेशान रहते हैं। बहुत से लोग घंटों जिम में मेहनत करते हैं और तरह-तरह के डाइट प्लान अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो पाता।
इसका कारण सिर्फ गलत खानपान या एक्सरसाइज की कमी नहीं, बल्कि शरीर में दोषों का असंतुलन भी हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार, मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कफ दोष का बढ़ना।
जब शरीर में कफ दोष असंतुलित हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसके कारण पाचन सही से नहीं हो पाता और शरीर में फैट जमा होने लगता है। इसलिए वजन नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवनशैली को संतुलित करें और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं।
भोजन हमेशा समय पर और शांत मन से करें। जल्दी-जल्दी खाने या बार-बार स्नैकिंग से बचें। ऐसा करने से पाचन अग्नि मजबूत होती है और वजन नियंत्रित रहता है।
दिनभर हल्का गुनगुना पानी पिएं। साथ ही, दालचीनी, अदरक या ग्रीन टी जैसी हर्बल टी का सेवन करें। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है।
नियमित रूप से योग और प्राणायाम करने से कफ दोष संतुलित होता है। यह न केवल फैट बर्न करने में मदद करता है बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है।
रातभर भिगोई हुई मेथी का पानी सुबह खाली पेट पीना फायदेमंद होता है। यह पेट की चर्बी घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में मदद करता है।
त्रिफला, गुग्गुल और शिलाजीत जैसी हर्ब्स का सीमित मात्रा में सेवन भी वजन घटाने में सहायक माना जाता है। इन्हें हमेशा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से ही लें।