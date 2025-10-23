हाथों में ये 5 बदलाव दिखें, तो हो जाएं सावधान; Liver खराब होने का हो सकता है संकेत

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 12:00:44 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 12:33:00 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। शरीर के अंदर किसी भी बीमारी का असर अक्सर बाहर दिखाई देने लगता है। खासतौर पर जब बात लिवर (Liver) की हो, तो इसके शुरुआती संकेत हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में नजर आने लगते हैं।

    इनमें से हाथ (Hands) एक अहम संकेतक हैं। अगर आपके हाथों में कुछ खास तरह के बदलाव दिख रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये लिवर डैमेज (Liver Damage) की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। आइए जानते हैं, हाथों में दिखाई देने वाले ऐसे 5 संकेत, जो बताते हैं कि आपका लिवर खतरे में है -

    लिवर डैमेज के लक्षण (Liver Damage Symptoms)

    1. हथेलियों पर लालिमा (Palmar Erythema)

    naidunia_image

    अगर आपकी हथेलियां अक्सर लाल या गुलाबी रंग की नजर आने लगी हैं और उनमें हल्की जलन महसूस होती है, तो यह लिवर में सूजन या फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में Palmar Erythema कहा जाता है।


    2. नाखूनों का सफेद पड़ना (Pale Nails)

    naidunia_image

    लिवर सही तरीके से काम नहीं करता, तो शरीर में हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसका असर नाखूनों के रंग पर दिखता है। अगर नाखून सफेद या फीके पड़ने लगे हैं, तो यह लिवर सिरोसिस या लंबे समय से लिवर की कमजोरी का संकेत हो सकता है।

    3. हाथों में खुजली या चकत्ते (Itchy Hands or Rashes)

    naidunia_image

    लगातार हाथों में खुजली, जलन या रैशेज दिखना सिर्फ एलर्जी नहीं, बल्कि बाइल सॉल्ट्स (Bile Salts) के बढ़ने का परिणाम हो सकता है। जब लिवर इन्हें फिल्टर नहीं कर पाता, तो ये त्वचा में जमा हो जाते हैं और खुजली का कारण बनते हैं।

    4. हाथों पर पीलापन (Yellow Tint on Hands)

    naidunia_image

    अगर हथेलियां या उंगलियां पीली दिखने लगी हैं, तो यह जॉन्डिस यानी पीलिया का संकेत है। पीलिया लिवर की सबसे आम समस्या है, जो बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से होती है।

    5. नसें उभरना या सूजन (Swollen Veins)

    naidunia_image

    हाथों की नसें अगर ज्यादा उभरकर दिख रही हैं या उनमें सूजन और दर्द महसूस होता है, तो यह लिवर ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट का संकेत हो सकता है। यह स्थिति लिवर सिरोसिस या पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है।

    क्या करें?

    • डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं।

    • शराब और तली-भुनी चीजों से परहेज करें।

    • पानी की मात्रा बढ़ाएं और हेल्दी डाइट लें।

    • नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें ताकि लिवर स्वस्थ रह सके।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

