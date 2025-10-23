हाथों में ये 5 बदलाव दिखें, तो हो जाएं सावधान; Liver खराब होने का हो सकता है संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क। शरीर के अंदर किसी भी बीमारी का असर अक्सर बाहर दिखाई देने लगता है। खासतौर पर जब बात लिवर (Liver) की हो, तो इसके शुरुआती संकेत हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में नजर आने लगते हैं। इनमें से हाथ (Hands) एक अहम संकेतक हैं। अगर आपके हाथों में कुछ खास तरह के बदलाव दिख रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये लिवर डैमेज (Liver Damage) की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। आइए जानते हैं, हाथों में दिखाई देने वाले ऐसे 5 संकेत, जो बताते हैं कि आपका लिवर खतरे में है -

लिवर डैमेज के लक्षण (Liver Damage Symptoms) 1. हथेलियों पर लालिमा (Palmar Erythema) अगर आपकी हथेलियां अक्सर लाल या गुलाबी रंग की नजर आने लगी हैं और उनमें हल्की जलन महसूस होती है, तो यह लिवर में सूजन या फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में Palmar Erythema कहा जाता है।

2. नाखूनों का सफेद पड़ना (Pale Nails) लिवर सही तरीके से काम नहीं करता, तो शरीर में हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसका असर नाखूनों के रंग पर दिखता है। अगर नाखून सफेद या फीके पड़ने लगे हैं, तो यह लिवर सिरोसिस या लंबे समय से लिवर की कमजोरी का संकेत हो सकता है। 3. हाथों में खुजली या चकत्ते (Itchy Hands or Rashes) लगातार हाथों में खुजली, जलन या रैशेज दिखना सिर्फ एलर्जी नहीं, बल्कि बाइल सॉल्ट्स (Bile Salts) के बढ़ने का परिणाम हो सकता है। जब लिवर इन्हें फिल्टर नहीं कर पाता, तो ये त्वचा में जमा हो जाते हैं और खुजली का कारण बनते हैं।