40 के बाद हर महिला को खाने चाहिए ये 8 फ्रूट्स, शरीर की कई समस्याओं से मिलेगी राहत

लाइफस्टाइल डेस्क। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए 40 की उम्र के बाद हार्मोनल असंतुलन, हड्डियों की कमजोरी, वजन बढ़ना, थकान, त्वचा की चमक कम होना और पाचन से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है।
डॉक्टरों और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर महिलाएं 40 की उम्र के बाद अपने आहार में कुछ खास फलों को शामिल करें, तो ये शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करते हैं।
आइए जानते हैं ऐसे फलों के बारे में जो 40 के बाद महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं-
सेब को फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। रोज एक सेब खाने से महिलाओं को 40 के बाद वजन नियंत्रित रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है।
केले में पोटैशियम और विटामिन बी6 की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और थकान को कम करता है। 40 के बाद महिलाओं में मसल्स पेन की समस्या को दूर करने में भी केला उपयोगी है।
संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा यह फ्री रेडिकल्स से शरीर की सुरक्षा करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है।
पपीते में पपेन एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा को जवां बनाए रखने और हार्मोनल बैलेंस सुधारने में मदद करते हैं।
अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स और रेस्वेराट्रॉल पाया जाता है, जो हार्ट डिजीज से बचाव करता है। यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है और एजिंग के लक्षणों को कम करता है।
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसे फलों में विटामिन सी, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और स्किन हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।
तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें लाइकोपीन पाया जाता है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव करता है।
अनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम होता है, जो सूजन को कम करने और जोड़ों के दर्द से राहत देने में मदद करता है। यह पाचन को भी सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है।