40 के बाद हर महिला को खाने चाहिए ये 8 फ्रूट्स, शरीर की कई समस्याओं से मिलेगी राहत

लाइफस्टाइल डेस्क। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए 40 की उम्र के बाद हार्मोनल असंतुलन, हड्डियों की कमजोरी, वजन बढ़ना, थकान, त्वचा की चमक कम होना और पाचन से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है।

डॉक्टरों और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर महिलाएं 40 की उम्र के बाद अपने आहार में कुछ खास फलों को शामिल करें, तो ये शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करते हैं।

आइए जानते हैं ऐसे फलों के बारे में जो 40 के बाद महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं- महिलाओं के लिए बेस्ट फ्रूट्स (Best fruits for female over 40) 1. सेब (Apple) सेब को फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। रोज एक सेब खाने से महिलाओं को 40 के बाद वजन नियंत्रित रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। 2. केला (Banana) केले में पोटैशियम और विटामिन बी6 की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और थकान को कम करता है। 40 के बाद महिलाओं में मसल्स पेन की समस्या को दूर करने में भी केला उपयोगी है।