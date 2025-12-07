मेरी खबरें
    कमर दर्द की असली वजह आपके जूते? इन 6 संकेतों से करें पहचान और तुरंत बदलें फुटवियर

    दिनभर भागदौड़ में हमारे पैरों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं आरामदायक और मजबूत जूते। लेकिन अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कब हमारे जूते अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। खराब हो चुके जूते न सिर्फ पैरों में दर्द और सूजन बढ़ाते हैं, बल्कि लंबे समय में पोश्चर बिगाड़कर चोट का खतरा भी बढ़ा सकते हैं।

    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 05:47:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 05:47:20 PM (IST)
    कमर दर्द की असली वजह आपके जूते? इन 6 संकेतों से करें पहचान और तुरंत बदलें फुटवियर
    पुराने जूते: कब बदलें, कैसे पहचानें?

    1. जूते भी बन सकते हैं कमर दर्द का कारण
    2. हल्के में न लें जूतों के सोल का घिसना
    3. हो सकती है पैरों में दर्द और सूजन की समस्या

    लाइफस्टाइल डेस्क। दिनभर भागदौड़ में हमारे पैरों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं आरामदायक और मजबूत जूते। लेकिन अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कब हमारे जूते अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। खराब हो चुके जूते न सिर्फ पैरों में दर्द और सूजन बढ़ाते हैं, बल्कि लंबे समय में पोश्चर बिगाड़कर चोट का खतरा भी बढ़ा सकते हैं।

    ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कब जूतों को अलविदा कहकर नए जूते ले लेने चाहिए। आइए, जानते हैं वे संकेत जो बताते हैं कि अब आपके जूते बदलने का समय आ गया है-

    जूते बदलने के ये हैं साफ संकेत

    1. सोल का घिस जाना- अगर सोल स्मूद हो जाए, तिरछा हो जाए या उसमें छेद नजर आने लगें, तो यह सबसे पहला संकेत है कि जूते अब पैरों को सही सपोर्ट नहीं दे पाएंगे।

    2. कुशनिंग का खत्म होना- नए जूतों में जो बाउंस और आराम महसूस होता है, वह समय के साथ दबाव की वजह से कम होने लगता है। यदि जूते पहनने के बाद पैरों में सूजन या भारीपन महसूस हो, तो समझ लें कि कुशनिंग घिस चुकी है।


    3. दर्द और स्ट्रेन का बढ़ना- पैरों, एड़ी, घुटने या कमर में बार-बार दर्द होने लगे, तो इसकी वजह पुराने जूते भी हो सकते हैं। लगातार ऐसा महसूस होना बताता है कि अब बदलाव जरूरी है।

    4. जल्दी खराब होना- अगर आप रोज ज्यादा वॉक करते हैं या पैर से जुड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो जूते तेज़ी से घिसते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे जूतों को हर 6–8 महीने में रिप्लेस कर देना चाहिए।

    5. लुक अच्छा, लेकिन अंदर से खराब- कई बार जूते बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन मिडसोल, हील या आउटर सोल सबसे पहले खराब होती है। इसलिए केवल लुक नहीं, बल्कि पहनने पर महसूस होने वाला आराम ज्यादा मायने रखता है।

    6. जूते का शेप बिगड़ना- जूते एक तरफ से झुक जाएं या उनका आकार बदल जाए, तो वे लंबे समय तक सपोर्ट नहीं दे सकते। ऐसे जूतों को तुरंत बदल देना चाहिए।

    जूते सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी एक अहम हिस्सा हैं। इसलिए पैरों में दर्द, कुशनिंग का खत्म होना या सोल का घिस जाना जैसे संकेतों को नजरअंदाज न करें। सही समय पर पुराने जूतों को बदलना आपके पैरों को सुरक्षित रखता है और आपकी रोजमर्रा की लाइफ को आरामदायक बनाता है।

