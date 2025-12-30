हाइपोथर्मिया और पाले से बचें, बुजुर्गों-बच्चों का रखें ख्याल, लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने दस्तक दे दी है। मौसम में आए इस बदलाव और तापमान में तेज गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्र सरकार ने आमजन के लिए एडवायजरी जारी की है। चेतावनी दी है कि शीतलहर के दौरान बरती गई मामूली सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। दिसंबर और जनवरी के दौरान जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम) चला जाता है, तो शरीर पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं।

इन बीमारियों का बढ़ा खतरा जेपी अस्पताल के एमडी मेडिसिन योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय तक ठंडी हवा के संपर्क में रहने से शरीर की गर्मी कम होने लगती है। इससे हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम होना), फ्रास्टबाइट (शीतदंश), चिलब्लेन और ट्रेंच फुट जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। एडवायजरी में स्पष्ट किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, पांच वर्ष से कम के बच्चे और हृदय या सांस की बीमारी वाले मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा खुले में काम करने वाले श्रमिक और बेघर लोग भी जोखिम के दायरे में आते हैं।

सरकारी अस्पतालों में 30 से 35 प्रतिशत बढ़ी ओपीडी हमीदिया अस्पताल में सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 2100-2300 मरीज ओपीडी में आते हैं।

जबकि मौसम-संबंधी शिकायतों के चलते सर्दी, खांसी, वायरल लक्षणों वाले रोगियों की संख्या बढ़ी है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों का अनुपात खास तौर पर नजर आ रहा है।

कुल ओपीडी संख्या औसतन 2000 से ऊपर बनी हुई है, जिसमें 30-35 फीसदी मामले शीतलहर से जुड़े लक्षणों वाले हैं।

जेपी अस्पताल में भी प्रतिदिन लगभग 1000-1100 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। डाक्टरों ने बताया है कि कुल मरीजों में सर्दी-जुकाम और सांस की तकलीफ से आये लोगों की संख्या खास है और इनमें बच्चों व बुजुर्गों की भागीदारी अधिक दिखाई दे रही है।

यहां 25-30 फीसदी हिस्सा मौसम-संबंधी बीमारियों वाला है, जिनमें कई बुजुर्ग और छोटे बच्चे शामिल हैं। एम्स भोपाल की ओपीडी का दैनिक औसत लगभग 3000 है।

इसमें शीत मौसम में अस्पताल में सांस संबंधी शिकायतों वाली ओपीडी संख्या सामान्य से अधिक बढ़ती देखी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का हिस्सा 10-15 प्रतिशत के आसपास है। हाइपोथर्मिया के लक्षणों को न करें नजरअंदाज ठंड के प्रभाव को पहचानने के लिए विभाग ने कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं। वयस्कों के लिए कहा है कि अत्यधिक कंपकंपी होना, शरीर में भारी थकान महसूस करना, भ्रम की स्थिति, बोलने में लड़खड़ाहट और सुस्ती आए तो तुरंत डाॅक्टर के पास जाएं। जबकि बच्चों में त्वचा का चमकीला लाल और ठंडा पड़ना, ऊर्जा में भारी कमी और असामान्य शांति होने पर नजरअंदाज न करें।