Basant Panchami 2026: आखिर क्यों इस दिन लोग पहनते हैं पीले रंग के कपड़े? छिपे हैं कई खास रहस्य

लाइफस्टाइल डेस्क। भारत में ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व वसंत पंचमी इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन चारों ओर केवल एक ही रंग की छटा बिखरी नजर आती है और वह है 'पीला'। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार में पीले रंग की इतनी प्रधानता क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ अनूठे कारण।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीला रंग विद्या की देवी मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुद्धता, सात्विकता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भक्त इस दिन पीले कपड़े पहनकर देवी की पूजा करते हैं, उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाते हैं और केसरिया भात या पीली मिठाइयों का भोग लगाते हैं।

प्रकृति में बड़े बदलाव का संकेत है वसंत पंचमी

वसंत पंचमी प्रकृति में बड़े बदलाव का संकेत है। कड़ाके की ठंड के बाद जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, तो उसकी सुनहरी किरणें पृथ्वी को नई एनजी देती हैं। इसी समय खेतों में सरसों की फसल लहलहाने लगती है और दूर-दूर तक फैले पीले फूल धरती पर सुनहरी चादर बिछा देते हैं। प्रकृति के इस अद्भुत और मनमोहक स्वरूप का स्वागत करने के लिए लोग भी पीले रंग में रंग जाते हैं।

मनोविज्ञान के अनुसार, पीला रंग मानसिक सक्रियता बढ़ाता है और आत्मविश्वास व खुशी का संचार करता है। यह नई आशा और सकारात्मकता का रंग है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में हर मांगलिक कार्य में पीला रंग अनिवार्य है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का सूचक माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहनना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में खुशहाली, ऊर्जा और ज्ञान के प्रकाश का आह्वान करना है।