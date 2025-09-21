अधिक उम्र में मां बनने से बढ़ता है बच्चे में कैंसर का खतरा, जेनेटिक बदलाव के कारण दिखते हैं ये संकेत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: अधिक उम्र में महिलाओं के गर्भधारण के चलते उनसे जन्मे बच्चों में कैंसर का खतरा अधिक रहता है। रायपुर के बालको मेडिकल सेंटर का कहना है कि अस्पताल में अभी ऐसे पीड़ित आठ से 10 बच्चों का उपचार चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ज्यादातर मामलों में बीमारी देर से पकड़ में आती है, क्योंकि माता-पिता शुरुआती संकेतों को मामूली बीमारी समझकर अनदेखा कर देते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर महिलाएं 35-40 साल की उम्र में मां बन रही हैं, जिससे बच्चों में जेनेटिक बदलाव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही बदलाव आगे चलकर डाउन सिंड्रोम और उससे होने वाले कैंसर का कारण है। दरअसल सही उम्र में गर्भधारण न करना आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।
कैंसर विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चे खुद अपनी परेशानी बता नहीं पाते, इसलिए माता-पिता को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अगर परिवार में पहले से कैंसर के दो या अधिक मामले हो चुके हों तो ऐसे बच्चों में आनुवंशिक कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
बालको मेडिकल सेंटर की कैंसर विशेषज्ञ डॉ. रुचि औजला बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में बच्चों में कैंसर के मामले बढ़े हैं। अगर समय रहते जांच हो जाए तो इलाज संभव है। लेकिन अधिकांश मामलों में मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है।
अस्पताल के ही कैंसर विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता कहना हैं कि कैंसर की रोकथाम को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता बनाना होगा। माता-पिता को सतर्क रहना ही बच्चे की जिंदगी बचाने की कुंजी है। लाइफ स्टाइल में सुधार, सही खान-पान और जागरूकता ही इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है।