    अधिक उम्र में मां बनने से बढ़ता है बच्चे में कैंसर का खतरा, जेनेटिक बदलाव के कारण दिखते हैं ये संकेत

    रायपुर स्थित बलाको मेडिकल सेंटर के विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक उम्र में गर्भ धारण करने पर पैदा होने वाले बच्चों में कैंसर बीमारी का खतरा रहता है। अधिक उर्म में मां बनने से बच्चों में जेनेटिक बदलाव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 03:38:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 03:41:44 PM (IST)
    अधिक उम्र में मां बनने से बढ़ता है बच्चे में कैंसर का खतरा, जेनेटिक बदलाव के कारण दिखते हैं ये संकेत
    बच्चे में कैंसर का खतरा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: अधिक उम्र में महिलाओं के गर्भधारण के चलते उनसे जन्मे बच्चों में कैंसर का खतरा अधिक रहता है। रायपुर के बालको मेडिकल सेंटर का कहना है कि अस्पताल में अभी ऐसे पीड़ित आठ से 10 बच्चों का उपचार चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ज्यादातर मामलों में बीमारी देर से पकड़ में आती है, क्योंकि माता-पिता शुरुआती संकेतों को मामूली बीमारी समझकर अनदेखा कर देते हैं।

    विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर महिलाएं 35-40 साल की उम्र में मां बन रही हैं, जिससे बच्चों में जेनेटिक बदलाव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही बदलाव आगे चलकर डाउन सिंड्रोम और उससे होने वाले कैंसर का कारण है। दरअसल सही उम्र में गर्भधारण न करना आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।

    कैंसर विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चे खुद अपनी परेशानी बता नहीं पाते, इसलिए माता-पिता को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अगर परिवार में पहले से कैंसर के दो या अधिक मामले हो चुके हों तो ऐसे बच्चों में आनुवंशिक कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

    बच्चों में दिखने वाले प्रमुख संकेत इस प्रकार हैं-

    • आंख की पुतली का सफेद दिखना (रेटिनोब्लास्टोमा का संकेत)।

    • पेट में सूजन और गले में गांठ।

    • बार-बार बुखार और खून की कमी होना।

    • बिना वजह वजन घटना या थकान।

    • हड्डियों में लगातार दर्द।

    विशेषज्ञों की राय

    बालको मेडिकल सेंटर की कैंसर विशेषज्ञ डॉ. रुचि औजला बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में बच्चों में कैंसर के मामले बढ़े हैं। अगर समय रहते जांच हो जाए तो इलाज संभव है। लेकिन अधिकांश मामलों में मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है।

    अस्पताल के ही कैंसर विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता कहना हैं कि कैंसर की रोकथाम को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता बनाना होगा। माता-पिता को सतर्क रहना ही बच्चे की जिंदगी बचाने की कुंजी है। लाइफ स्टाइल में सुधार, सही खान-पान और जागरूकता ही इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है।

