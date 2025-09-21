अधिक उम्र में मां बनने से बढ़ता है बच्चे में कैंसर का खतरा, जेनेटिक बदलाव के कारण दिखते हैं ये संकेत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: अधिक उम्र में महिलाओं के गर्भधारण के चलते उनसे जन्मे बच्चों में कैंसर का खतरा अधिक रहता है। रायपुर के बालको मेडिकल सेंटर का कहना है कि अस्पताल में अभी ऐसे पीड़ित आठ से 10 बच्चों का उपचार चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ज्यादातर मामलों में बीमारी देर से पकड़ में आती है, क्योंकि माता-पिता शुरुआती संकेतों को मामूली बीमारी समझकर अनदेखा कर देते हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर महिलाएं 35-40 साल की उम्र में मां बन रही हैं, जिससे बच्चों में जेनेटिक बदलाव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही बदलाव आगे चलकर डाउन सिंड्रोम और उससे होने वाले कैंसर का कारण है। दरअसल सही उम्र में गर्भधारण न करना आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।