सर्दियों में जमकर खाएं तिल और गुड़, शरीर की 7 परेशानियों से मिलेगा छुटकारा; जानें खाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शरीर को अतिरिक्त गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप रोजाना तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है।
तिल और गुड़ दोनों ही आयुर्वेद में बेहद फायदेमंद माने गए हैं। इनका सेवन शरीर को भीतर से गर्म रखता है, साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में तिल और गुड़ खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
सर्दी-जुकाम से बचने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। तिल में जिंक, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वहीं गुड़ शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर संक्रमण से बचाता है।
तिल में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठंड में जोड़ों का दर्द और जकड़न की समस्या भी इससे कम होती है।
गुड़ शरीर को गर्म रखता है और गले की खराश या खांसी-जुकाम में राहत देता है। अगर आप गुड़ को तिल या अदरक के साथ खाते हैं, तो यह सर्दी-जुकाम के लिए बेहद असरदार उपाय है।
तिल और गुड़ दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है। रोजाना भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से गैस, कब्ज और अपच की समस्या से राहत मिलती है।
तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई त्वचा को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं। नियमित सेवन से त्वचा पर नमी बनी रहती है और बालों का झड़ना भी कम होता है।
सर्दियों में आलस और थकान आम समस्या है। गुड़ और तिल का सेवन शरीर को एनर्जी देता है और दिनभर एक्टिव बनाए रखता है।
तिल और गुड़ का सेवन पीरियड्स की अनियमितता और दर्द को कम करने में मदद करता है। साथ ही शरीर में आयरन की कमी भी पूरी होती है।
आप तिल और गुड़ को साथ मिलाकर लड्डू बना सकते हैं या चाय के बाद एक टुकड़ा गुड़ और एक चम्मच भुने तिल का सेवन कर सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है।