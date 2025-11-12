सर्दियों में जमकर खाएं तिल और गुड़, शरीर की 7 परेशानियों से मिलेगा छुटकारा; जानें खाने का सही तरीका

मेरी खबरें
    Benefits of Eating Til and Gud: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शरीर को अतिरिक्त गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप रोजाना तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में तिल और गुड़ खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 03:49:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 03:49:04 PM (IST)
    सर्दियों में तिल और गुड़ के फायदे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शरीर को अतिरिक्त गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप रोजाना तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है।

    तिल और गुड़ दोनों ही आयुर्वेद में बेहद फायदेमंद माने गए हैं। इनका सेवन शरीर को भीतर से गर्म रखता है, साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में तिल और गुड़ खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।


    सर्दियों में तिल और गुड़ के फायदे

    1. इम्यून सिस्टम को बनाए मजबूत

    सर्दी-जुकाम से बचने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। तिल में जिंक, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वहीं गुड़ शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर संक्रमण से बचाता है।

    2. हड्डियों को बनाता है मजबूत

    तिल में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठंड में जोड़ों का दर्द और जकड़न की समस्या भी इससे कम होती है।

    3. सर्दी-जुकाम से राहत

    गुड़ शरीर को गर्म रखता है और गले की खराश या खांसी-जुकाम में राहत देता है। अगर आप गुड़ को तिल या अदरक के साथ खाते हैं, तो यह सर्दी-जुकाम के लिए बेहद असरदार उपाय है।

    4. पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

    तिल और गुड़ दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है। रोजाना भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से गैस, कब्ज और अपच की समस्या से राहत मिलती है।

    5. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

    तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई त्वचा को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं। नियमित सेवन से त्वचा पर नमी बनी रहती है और बालों का झड़ना भी कम होता है।

    6. एनर्जी लेवल बढ़ना

    सर्दियों में आलस और थकान आम समस्या है। गुड़ और तिल का सेवन शरीर को एनर्जी देता है और दिनभर एक्टिव बनाए रखता है।

    7. महिलाओं के लिए फायदेमंद

    तिल और गुड़ का सेवन पीरियड्स की अनियमितता और दर्द को कम करने में मदद करता है। साथ ही शरीर में आयरन की कमी भी पूरी होती है।

    कैसे करें सेवन?

    आप तिल और गुड़ को साथ मिलाकर लड्डू बना सकते हैं या चाय के बाद एक टुकड़ा गुड़ और एक चम्मच भुने तिल का सेवन कर सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

