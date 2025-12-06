सर्दियों में तेजी से होगा Weight Gain, दुबले-पतले लोग जरूर करें ये 5 एक्सरसाइज

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ाना आसान हो जाता है। ऐसे में अगर आप लंबे समय से दुबलेपन से परेशान हैं और हेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं, तो कुछ खास एक्सरसाइज आपकी काफी मदद कर सकती हैं। ये वर्कआउट न सिर्फ मसल मास बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी बॉडी को मजबूत भी बनाते हैं।

यहाँ जानें वो 5 एक्सरसाइज जो सर्दियों में तेजी से वजन बढ़ाने में मदद करती हैं।

1. स्क्वॉट्स (Squats)

स्क्वॉट्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो एक साथ कई मसल्स पर काम करती है। इससे लोअर बॉडी, हिप्स और कोर मजबूत होता है।

स्क्वॉट्स करने से मसल्स ग्रोथ तेज होती है और बॉडी का ओवरऑल मास बढ़ता है।

कैसे करें

पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलें

नीचे बैठें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों

15–20 रेप्स के 3 सेट करें

2. पुश-अप्स (Push-Ups)

वेट गेन के लिए मसल बिल्डिंग जरूरी होती है और पुश-अप्स इसे बूस्ट करते हैं। यह एक्सरसाइज चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है।

कैसे करें

प्लैंक पोज़ में आएं

कोहनी मोड़कर शरीर नीचे लाएं

10–15 रेप्स के 3 सेट करने की कोशिश करें

3. डंबल रोज़ (Dumbbell Rows)

अगर आपकी पीठ और हाथ पतले दिखते हैं, तो यह एक्सरसाइज आपके लिए परफेक्ट है। डंबल रोज़ बैक मसल्स को मजबूत करते हैं और बॉडी गेन में काफी असरदार होते हैं।

कैसे करें

एक हाथ और घुटना बेंच पर रखें

दूसरे हाथ से डंबल को ऊपर खींचें

एक साइड के 12–15 रेप्स के 3 सेट करें

4. लंजेस (Lunges)

लंजेस पैरों और हिप्स की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज बॉडी का बैलेंस भी बेहतर करती है और मसल्स को टोन करती है।

कैसे करें

एक पैर आगे बढ़ाएं

पीछे वाले घुटने को नीचे करें

दोनों पैरों से 12–12 रेप्स के 3 सेट करें

5. वेटेड प्लैंक (Weighted Plank)

प्लैंक को वेट के साथ करना कोर को मजबूत बनाता है और मसल्स बढ़ाने में मदद करता है। यह दुबले लोगों के लिए बेहद असरदार एक्सरसाइज है।

कैसे करें

प्लैंक पोज़ में आएं

पीठ पर हल्का वेट रखवाएं

30–40 सेकंड तक होल्ड करें

वेट गेन के लिए जरूरी टिप्स

एक्सरसाइज के साथ हाई-प्रोटीन डाइट लें

अच्छी नींद जरूर लें

ओवरट्रेनिंग से बचें

सर्दियों में नियमित वर्कआउट करें