    किडनी में जमा गंदगी साफ कर देंगी ये 5 चीजें, आज से ही कर दें खाना शुरू; बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

    Kidneys Detox Foods: अगर किडनी हेल्दी नहीं रहेगी, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अपनी डाइट में कुछ खास फूड्स को शामिल करना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स जो किडनी को अंदर से साफ करने में मदद करते हैं-

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 09:48:25 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 09:49:38 AM (IST)
    किडनी में जमा टॉक्सिन्स साफ करेंगे ये फूड्स।

    HighLights

    1. किडनी शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    2. किडनी में जमा टॉक्सिन्स साफ करेंगे ये फूड्स।
    3. हेल्दी किडनी के लिए आज से शुरू कर दें खाना।

    लाइफस्टाइल डेस्क। हमारी किडनी शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन आजकल की अनियमित दिनचर्या, गलत खान-पान और कम पानी पीने की आदतों की वजह से किडनी पर जरूरत से ज़्यादा बोझ पड़ता है।

    अगर किडनी हेल्दी नहीं रहेगी, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

    अगर आप अपनी किडनी को नेचुरली हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ खास फूड्स को शामिल करना ज़रूरी है। आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स जो किडनी को अंदर से साफ करने में मदद करते हैं-

    1. खीरा (Cucumber)

    खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। यह किडनी को डिटॉक्स करता है और यूरिन फ्लो को बेहतर बनाता है।

    2. तरबूज (Watermelon)

    तरबूज एक नैचुरल डिटॉक्स फूड है जो न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि किडनी के काम को आसान बनाता है। इसमें लाइकोपीन और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं जो किडनी को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं।

    3. पालक (Spinach)

    पालक में मौजूद आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी को मजबूती देते हैं। यह खून को साफ करने में भी मदद करता है और बॉडी के डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करता है।

    4. नींबू और गुनगुना पानी (Lemon Water)

    सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। यह यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करता है और किडनी स्टोन बनने के खतरे को कम करता है।

    5. सेब (Apple)

    सेब में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। रोज एक सेब खाने से किडनी की हेल्थ बेहतर बनी रहती है।

    इन बातों का रखें ख्याल

    किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, प्रोसेस्ड फूड्स और ज्यादा नमक से बचें। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से आप किडनी को लंबे समय तक फिट रख सकते हैं।


