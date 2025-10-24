सर्दियों की शुरुआत में घूमने का कर रहे हैं प्लान? तो Pre-Winter Vacation के लिए परफेक्ट हैं ये जगह

लाइफस्टाइल डेस्क। शहरवासियों ने उल्लास और रंग-बिरंगी रोशनी के साथ दीवाली का त्योहार मनाया। दीपावली के खत्म होते ही लोग अब विंटर वेकेशन की तैयारी में जुट गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के चलते पहले से ही होटल, फ्लाइट और ट्रेन की बुकिंग होने लगी है।

ट्रेवल एक्सपर्ट्स ने इस बार अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से विशेष ट्रेवल प्लान तैयार किए हैं। अब चाहे आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हों या परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हों, विकल्पों की कमी नहीं है।

धार्मिक यात्राओं में युवाओं ने दिखाई रुचि विंटर वेकेशन में धार्मिक यात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार सोमनाथ और द्वारका के विशेष पैकेज उपलब्ध हैं। कीमत प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है। युवाओं ने इन पैकेजेस में खास रुचि दिखाई है। गोवा बना पसंदीदा डेस्टिनेशन हर साल की तरह इस बार भी गोवा सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। नवंबर से जनवरी तक गोवा जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इस बार भी लोग अभी से होटल और फ्लाइट बुकिंग के लिए ट्रेवल प्लानरों के पास आ रहे हैं। इसमें परिवार के साथ घूमने वाले और शादीशुदा कपल्स, जो हनीमून या वेकेशन के लिए जा रहे हैं, सबसे आगे हैं।