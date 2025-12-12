रात में सोना चाहते हैं घोड़े बेचकर? बिस्तर पर जरूर करें ये 6 योगासन, तुरंत आ जाएगी नींद

लाइफस्टाइल डेस्क। अच्छी नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है। लेकिन भागदौड़ भरी दिनचर्या, तनाव, स्क्रीन टाइम और अनियमित लाइफस्टाइल के कारण कई लोग रात में ठीक से सो नहीं पाते। ऐसे में योगासन आपकी नींद को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

सोने से पहले किए गए कुछ हल्के योगाभ्यास शरीर को रिलैक्स करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं और गहरी नींद लाने में सहायक होते हैं। यहां जानें वे आसान योगासन जो आप रोज रात में सोने से पहले कर सकते हैं-

1. बालासन (Child Pose)

बालासन तनाव कम करता है और मन को शांत बनाता है।

फायदे

दिमाग शांत होता है

थकान दूर होती है

पीठ और कंधों की जकड़न कम होती है

कैसे करें?

घुटनों के बल बैठकर शरीर को आगे झुकाएं और माथा जमीन पर रखें। हाथों को आगे की ओर सीधा फैलाकर 1-2 मिनट रहें।

2. विपरीत करनी (Legs Up the Wall Pose)

यह पीठ, पैरों और मन सभी को आराम देता है।

फायदे

तनाव कम

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर

शरीर की थकान दूर

कैसे करें?

पीठ के बल लेटें और पैरों को दीवार पर सीधा टिकाएं। 5–10 मिनट आराम करें।

3. शवासन (Corpse Pose)

यह नींद के लिए सबसे प्रभावी आसनों में से एक है।

फायदे

पूरा शरीर रिलैक्स

मानसिक शांति

गहरी सांसों से नींद बेहतर

कैसे करें?

फर्श पर सीधा लेटें, हाथ-पैर थोड़े खुले रखें। आंखें बंद कर गहरी सांस लें और 5 मिनट तक रिलैक्स करें।

4. मार्जरीआसन-बिटिलासन (Cat-Cow Stretch)

यह रीढ़ की हड्डी को आराम देता है और दिनभर का तनाव कम करता है।

फायदे

बैक स्ट्रेस कम

दिमाग शांत

सांसों का संतुलन बेहतर

कैसे करें?

हाथ और घुटनों के सहारे टेबल टॉप पोज़ बनाएं। सांस अंदर लेते हुए पीठ नीचे करें (काउ पोज़), सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर उठाएं (कैट पोज़)। 1-2 मिनट दोहराएं।

5. बद्ध कोणासन (Butterfly Pose)

यह शरीर को हल्का करता है और मन को आराम देता है।

फायदे

पैरों की थकान दूर

पेल्विक क्षेत्र में आराम

बेहतर नींद

कैसे करें?

पैरों को तितली की तरह मिलाकर बैठें और हल्के-हल्के घुटनों को ऊपर-नीचे करें। 2-3 मिनट करें।

6. कंधरासन (Bridge Pose - हल्का रूप)

सोने से पहले इस आसन को हल्के रूप में करने से रिलैक्सेशन मिलता है।

फायदे

पीठ का तनाव दूर

शरीर में रक्त प्रवाह संतुलित

नींद में सुधार

कैसे करें?

पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें और कमर को हल्के से ऊपर उठाएं। 30 सेकंड रखें।

बेहतर नींद के लिए कुछ अतिरिक्त टिप्स

सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप कम इस्तेमाल करें

कमरे की रोशनी हल्की रखें

कैफीन से बचें

हल्की गहरी सांसों के साथ मेडिटेशन करें

अगर आप रोज रात सोने से पहले इन योगासनों को करेंगे, तो कुछ ही दिनों में नींद की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा और आप सुबह अधिक तरोताजा महसूस करेंगे।