    उबला अंडा या ऑमलेट, क्या खाने से मिलता है ज्यादा प्रोटीन? चौंका देगा जवाब

    अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो इसे दुनियाभर में नाश्ते का लोकप्रिय ऑप्शन बनाता है। हालांकि कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उबले अंडे और ऑमलेट में से हेल्थ के लिए क्या ज्यादा बेहतर है। आइए इसका जवाब जानते हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 08:36:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 08:44:05 PM (IST)
    उबला अंडा या ऑमलेट, क्या खाने से मिलता है ज्यादा प्रोटीन? चौंका देगा जवाब
    उबला अंडा या ऑमलेट? नाश्ते के लिए कौन है 'सुपर हेल्दी'

    HighLights

    1. अंडा दुनियाभर में नाश्ते का लोकप्रिय ऑप्शन माना जाता है
    2. ऑमलेट में तेल मिलाने से कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है
    3. एक उबले अंडे में लगभग 70 कैलोरी होती है

    लाइफस्टाइल डेस्क। अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो इसे दुनियाभर में नाश्ते का लोकप्रिय ऑप्शन बनाता है। हालांकि कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उबले अंडे और ऑमलेट में से हेल्थ के लिए क्या ज्यादा बेहतर है। दोनों ही प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन उन्हें पकाने का तरीका, तेल और अन्य चीजें उनकी पौष्टिकता को निर्धारित करती है।

    उबला अंडा

    सबसे पहले बात करते हैं उबले अंडे की। इसे बिना तेल या मक्खन के पकाया जाता है, इसलिए इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम रहती है। एक उबले अंडे में लगभग 70 कैलोरी होती है और यह प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या हल्का भोजन पसंद करते हैं, उनके लिए उबला अंडा एक बेहतर ऑप्शन हैं। इन्हें कैरी करना और चलते-फिरते खाना भी आसान होता है।


    ऑमलेट

    ऑमलेट स्वादिष्ट और पेट भरने वाला होता है, लेकिन इसे पकाने में अक्सर तेल, मक्खन या घी का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी कैलोरी और फैट की मात्रा बढ़ जाती है। साधारण ऑमलेट हेल्दी हो सकता है, लेकिन पनीर, आलू या अधिक फैट वाली चीजें मिलाने पर यह हैवी हो जाता है। हालांकि, आप इसमें पालक, टमाटर, प्याज या शिमला मिर्च जैसी सब्जियां मिलाकर इसे फाइबर और विटामिन से भरपूर बना सकते हैं।

    निष्कर्ष

    कुल मिलाकर देखें तो उबले अंडे आमतौर पर कम कैलोरी और कम फैट वाले होते हैं, जो उन्हें वजन कम करने वालों के लिए बेहतर बनाते हैं। वहीं, ऑमलेट को यदि कम तेल में और ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाया जाए, तो यह प्रोटीन के साथ-साथ ज्यादा पौष्टिक (विटामिन और फाइबर युक्त) और पेट भरने वाला नाश्ता बन सकता है।

