उबला अंडा या ऑमलेट, क्या खाने से मिलता है ज्यादा प्रोटीन? चौंका देगा जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क। अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो इसे दुनियाभर में नाश्ते का लोकप्रिय ऑप्शन बनाता है। हालांकि कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उबले अंडे और ऑमलेट में से हेल्थ के लिए क्या ज्यादा बेहतर है। दोनों ही प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन उन्हें पकाने का तरीका, तेल और अन्य चीजें उनकी पौष्टिकता को निर्धारित करती है।

उबला अंडा सबसे पहले बात करते हैं उबले अंडे की। इसे बिना तेल या मक्खन के पकाया जाता है, इसलिए इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम रहती है। एक उबले अंडे में लगभग 70 कैलोरी होती है और यह प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या हल्का भोजन पसंद करते हैं, उनके लिए उबला अंडा एक बेहतर ऑप्शन हैं। इन्हें कैरी करना और चलते-फिरते खाना भी आसान होता है।