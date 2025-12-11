सर्दियों में स्किन क्यों हो जाती है रूखी? एक्सपर्ट बता रहे हैं इसका कारण और बचाव के उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम जहां ठंडक और सुकून देता है, वहीं त्वचा के लिए कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है। ठंडी हवा, कम नमी और ड्राई माहौल के कारण स्किन अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है।
इसका असर चेहरे पर रूखापन, बेजान लुक, खिंचाव, खुजली और लालिमा के रूप में दिखाई देता है। कई लोगों के होंठ फटने लगते हैं और हाथ-पैरों की त्वचा पपड़ीदार हो जाती है।
त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि ठंड में पसीने की ग्रंथियां कम सक्रिय रहती हैं और स्किन में नेचुरल आयल का प्रोडक्शन घट जाता है। ऐसे में सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना जरूरी हो जाता है।
डॉ. प्रेरणा शर्मा, एमडी (डीवीएल) (कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट व कॉस्मेटिक सर्जन) के अनुसार, नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं। चेहरा धोते समय गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें, इससे स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है।
धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि सर्दियों में भी यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। लंबे समय तक धूप सेकने से परहेज करें। दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि त्वचा अंदर से हाइड्रेटेड बनी रहे। भोजन में पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल करें।