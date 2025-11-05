मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर अपने हाथों में लगाएं ये 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

    Dev Deepawali Mehndi Designs: देव दीपावली के शुभ अवसर पर महिलाएं न सिर्फ पूजा-अर्चना करती हैं, बल्कि पारंपरिक शृंगार के रूप में हाथों में मेहंदी (Mehndi) भी रचाती हैं। अगर आप भी इस बार देव दीपावली पर कुछ अलग और खूबसूरत ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां देखें 5 शानदार मेहंदी डिजाइन, जो आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 08:43:27 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 08:43:27 AM (IST)
    Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर अपने हाथों में लगाएं ये 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

    HighLights

    1. देव दीपावली हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार है।
    2. गंगा स्नान, दीपदान, पूजा-पाठ का महत्व है।
    3. यहां देखें 5 पारंपरिक मेहंदी डिजाइन।

    लाइफस्टाइल डेस्क। देव दीपावली (Dev Deepawali 2025) हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भव्य त्योहार है, जिसे हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।

    इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि देव दीपावली के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा तटों को दीपों से सजाते हैं।

    इस शुभ अवसर पर महिलाएं न सिर्फ पूजा-अर्चना करती हैं, बल्कि पारंपरिक शृंगार के रूप में हाथों में मेहंदी (Mehndi) भी रचाती हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली पर मेहंदी लगाना शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

    अगर आप भी इस बार देव दीपावली पर कुछ अलग और खूबसूरत ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां देखें 5 शानदार मेहंदी डिजाइन (Dev Deepawali Mehndi Designs), जो आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे—

    1. पारंपरिक गोल मेहंदी डिजाइन (Traditional Round Design)

    naidunia_image

    देव दीपावली जैसे पवित्र त्योहार पर गोल मंडलाकार मेहंदी बेहद शुभ मानी जाती है। केंद्र में गोल आकृति बनाकर उसके चारों ओर फूल-पत्तियों का पैटर्न बनाएं। यह डिजाइन देखने में सरल होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक लगती है।

    2. गजरा स्टाइल मेहंदी डिजाइन (Gajra Style Design)

    naidunia_image

    कलाई से लेकर उंगलियों तक फूलों और बेलों से सजी यह मेहंदी डिजाइन आपको पारंपरिक और ग्रेसफुल लुक देती है। अगर आप पूजा या पारिवारिक समारोह में शामिल हो रही हैं, तो यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है।

    3. हाफ-हैंड अरेबिक डिजाइन (Half Hand Arabic Design)

    naidunia_image

    अगर आप मॉडर्न और क्लासिक लुक चाहती हैं, तो अरेबिक स्टाइल का हाफ-हैंड डिजाइन बेस्ट रहेगा। इसमें पतली बेलें, पत्तियां और जालीदार पैटर्न होते हैं, जो देखने में बेहद एलिगेंट लगते हैं।

    4. दीपावली थीम डिजाइन (Deepawali Theme Design)

    naidunia_image

    इस डिजाइन में दीपक, फूल, घंटियां और स्वास्तिक के सिंबल शामिल करें। इससे आपकी मेहंदी न सिर्फ सुंदर दिखेगी, बल्कि इसमें देव दीपावली की धार्मिक भावना भी झलकेगी।

    5. फुल हैंड ट्रेडिशनल डिजाइन (Full Hand Traditional Design)

    naidunia_image

    अगर आप भारी मेहंदी पसंद करती हैं, तो फुल हैंड डिजाइन लगाएं जिसमें मोर, पायल, और मंदिर बेल पैटर्न शामिल हों। यह डिजाइन त्योहार के मौके पर पारंपरिक और रॉयल लुक देती है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.