Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर अपने हाथों में लगाएं ये 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

लाइफस्टाइल डेस्क। देव दीपावली (Dev Deepawali 2025) हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भव्य त्योहार है, जिसे हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।
इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि देव दीपावली के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा तटों को दीपों से सजाते हैं।
इस शुभ अवसर पर महिलाएं न सिर्फ पूजा-अर्चना करती हैं, बल्कि पारंपरिक शृंगार के रूप में हाथों में मेहंदी (Mehndi) भी रचाती हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली पर मेहंदी लगाना शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
अगर आप भी इस बार देव दीपावली पर कुछ अलग और खूबसूरत ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां देखें 5 शानदार मेहंदी डिजाइन (Dev Deepawali Mehndi Designs), जो आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे—
देव दीपावली जैसे पवित्र त्योहार पर गोल मंडलाकार मेहंदी बेहद शुभ मानी जाती है। केंद्र में गोल आकृति बनाकर उसके चारों ओर फूल-पत्तियों का पैटर्न बनाएं। यह डिजाइन देखने में सरल होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक लगती है।
कलाई से लेकर उंगलियों तक फूलों और बेलों से सजी यह मेहंदी डिजाइन आपको पारंपरिक और ग्रेसफुल लुक देती है। अगर आप पूजा या पारिवारिक समारोह में शामिल हो रही हैं, तो यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है।
अगर आप मॉडर्न और क्लासिक लुक चाहती हैं, तो अरेबिक स्टाइल का हाफ-हैंड डिजाइन बेस्ट रहेगा। इसमें पतली बेलें, पत्तियां और जालीदार पैटर्न होते हैं, जो देखने में बेहद एलिगेंट लगते हैं।
इस डिजाइन में दीपक, फूल, घंटियां और स्वास्तिक के सिंबल शामिल करें। इससे आपकी मेहंदी न सिर्फ सुंदर दिखेगी, बल्कि इसमें देव दीपावली की धार्मिक भावना भी झलकेगी।
अगर आप भारी मेहंदी पसंद करती हैं, तो फुल हैंड डिजाइन लगाएं जिसमें मोर, पायल, और मंदिर बेल पैटर्न शामिल हों। यह डिजाइन त्योहार के मौके पर पारंपरिक और रॉयल लुक देती है।