    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 04:39:45 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:40:09 PM (IST)
    दिवाली पर साड़ी में दिखेंगी सबसे हटके, अपनाएं ये स्टाइलिश ड्रेपिंग आइडियाज; हर कोई करेगा तारीफ
    स्टाइलिश ड्रेपिंग आइडियाज।

    लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खास होता है। घर की सजावट से लेकर आउटफिट तक, हर चीज़ पर महिलाएं खास ध्यान देती हैं।

    अगर आप भी इस बार साड़ी पहनने की सोच रही हैं लेकिन कुछ अलग और ट्रेंडी लुक चाहती हैं, तो पारंपरिक तरीके से हटकर साड़ी को नए ड्रेपिंग स्टाइल में पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं। यहां जानिए इस दीवाली ट्राई करने लायक 7 अनोखे साड़ी ड्रेपिंग आइडियाज -

    1. धोती साड़ी ड्रेप (Dhoti Saree Drape)

    धोती स्टाइल साड़ी मॉडर्न और कम्फर्टेबल दोनों होती है। इसे पहनने के लिए लेगिंग या पैंट्स के ऊपर साड़ी को धोती स्टाइल में प्लीट करें। यह फ्यूजन ड्रेप फेस्टिव पार्टी या ऑफिस दीवाली सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट है। इसे क्रॉप टॉप या पेपलम ब्लाउज के साथ पहनें।


    2. बेल्ट साड़ी लुक (Belted Saree Look)

    इस दीवाली अपने पारंपरिक साड़ी लुक को एक स्टाइलिश ट्विस्ट दें। साड़ी के ऊपर बेल्ट लगाकर आप अपनी कमर को हाइलाइट कर सकती हैं। ये लुक न सिर्फ मॉडर्न लगता है बल्कि मूवमेंट में भी आसानी देता है। बेल मेटल या सीक्विन बेल्ट से एक्सपेरिमेंट करें।

    3. मराठी नौवारी स्टाइल (Marathi Nauvari Style)

    अगर आप ट्रेडिशनल और एलीगेंट लुक चाहती हैं तो मराठी नौवारी स्टाइल परफेक्ट है। इस स्टाइल में साड़ी को पैंट्स की तरह टक किया जाता है। गोल्ड ज्वेलरी और नथ के साथ यह लुक रॉयल फील देता है।

    4. केप साड़ी ड्रेप (Cape Saree Drape)

    फिल्मी अंदाज में दिखना है तो केप साड़ी ट्राई करें। इसमें आप अपने ब्लाउज के ऊपर नेट या ऑर्गेंजा का केप डाल सकती हैं। यह साड़ी को ग्रेसफुल और ग्लैमरस दोनों बनाता है। खासकर शाम की दीवाली पार्टी के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है।

    5. फ्री पल्लू ड्रेप (Free Pallu Drape)

    इस लुक में पल्लू को बिना पिन किए फ्री छोड़ दिया जाता है। यह साड़ी को एक नैचुरल फ्लो देता है और कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अपीयरेंस लाता है। हल्की ज्वेलरी और खुले बालों के साथ यह स्टाइल शानदार दिखता है।

    6. फ्रंट पल्लू ड्रेप (Front Pallu Drape)

    गुजराती साड़ी स्टाइल को आज भी कई महिलाएं दीवाली पर पहनना पसंद करती हैं। इसमें पल्लू आगे की ओर आता है, जिससे साड़ी का डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी खूबसूरती से नजर आती है। सिल्वर ज्वेलरी और हेवी बिंदी के साथ यह पारंपरिक लुक एकदम क्लासिक लगता है।

    7. पैंट साड़ी लुक (Pant Saree Look)

    ये स्टाइल मॉडर्न और कम्फर्ट लविंग महिलाओं के लिए है। पैंट या पलाज़ो के साथ साड़ी ड्रेप करें और ब्लेज़र या जैकेट ब्लाउज कैरी करें। यह स्टाइल ऑफिस दीवाली पार्टी के लिए एकदम सही है और आपको एक फैशन फॉरवर्ड लुक देता है।

    स्टाइलिंग टिप्स

    • हैवी ज्वेलरी की बजाय स्टेटमेंट इयररिंग्स या चोकर पहनें।

    • मेकअप को साड़ी के कलर से मैच करें।

    • फुटवियर में कोल्हापुरी या ब्लॉक हील्स चुनें ताकि आराम और स्टाइल दोनों बना रहे।

