    इस दिवाली ट्राई करें ये टेस्टी बेसन की बर्फी, झटपट नोट कर लें इसकी आसान रेसिपी

    Besan Burfi Recipe: धनतेरस और दीपावली के त्योहार पर अगर घर में कुछ मीठा न बने, तो त्योहार अधूरा सा लगता है। इस बार क्यों न घर पर ही एक स्वादिष्ट और देसी मिठाई बनाई जाए - बेसन की बर्फी। आइए जानते हैं घर पर परफेक्ट बेसन की बर्फी बनाने की आसान रेसिपी।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 04:52:55 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:58:47 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। धनतेरस और दीपावली के त्योहार पर अगर घर में कुछ मीठा न बने, तो त्योहार अधूरा सा लगता है। हर साल लोग बाजार से मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन इस बार क्यों न घर पर ही एक स्वादिष्ट और देसी मिठाई बनाई जाए - बेसन की बर्फी।

    यह न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि स्वाद में इतनी लाजवाब होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। आइए जानते हैं घर पर परफेक्ट बेसन की बर्फी बनाने की आसान रेसिपी।

    बेसन की बर्फी बनाने के लिए सामग्री

    • बेसन (Gram Flour) - 2 कप

    • घी (Ghee) - 1 कप

    • चीनी (Sugar) - 1 कप

    • पानी (Water) - ½ कप

    • इलायची पाउडर (Cardamom Powder) - ½ छोटा चम्मच

    • कटी हुई ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits) - बादाम, पिस्ता – सजावट के लिए

    बेसन की बर्फी बनाने की विधि

    1. बेसन को भूनें

    • सबसे पहले एक कढ़ाही में घी डालें और मध्यम आंच पर गर्म करें।

    • अब इसमें बेसन डालें और लगातार चलाते हुए सुनहरा भूरा होने तक भूनें।

    • ध्यान रखें कि बेसन जले नहीं। जब उसमें से हल्की मिठी खुशबू आने लगे और मिश्रण स्मूद हो जाए, तब गैस बंद कर दें।

    2. चाशनी तैयार करें

    • एक अलग पैन में पानी और चीनी डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें।

    • जब चीनी पूरी तरह घुल जाए, तो एक तार की चाशनी तैयार करें।

    • चाशनी बनने पर गैस बंद कर दें और इसमें इलायची पाउडर डालें।

    3. बेसन और चाशनी मिलाएं

    • अब भूने हुए बेसन में तैयार चाशनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

    • मिश्रण को तब तक चलाएं जब तक वह गाढ़ा होकर पैन के किनारों को छोड़ने लगे।

    • अब गैस बंद कर दें।

    4. बर्फी सेट करें

    • एक प्लेट में घी लगाएं और उसमें तैयार मिश्रण डालकर समान रूप से फैला दें।

    • ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता सजाएं।

    • इसे 30 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

    5. काटकर परोसें

    • जब मिश्रण ठंडा होकर सेट हो जाए, तो इसे अपनी पसंद के आकार में काट लें।

    • लीजिए, तैयार है आपकी मुँह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी।

    टिप्स

    • बेसन को धीमी आंच पर ही भूनें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है।

    • ज्यादा गाढ़ी चाशनी न बनाएं, नहीं तो बर्फी सख्त हो जाएगी।

    • फ्रिज में एयरटाइट डिब्बे में रखकर आप इसे 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं।


