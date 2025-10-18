मेरी खबरें
    दिवाली पर ऐसे बनाएं नरम और स्वादिष्ट मालपुआ, झटपट नोट करें ये आसान रेसिपी

    Diwali 2025: दिवाली पर घर की रौनक तभी पूरी होती है जब रसोई से मीठे की खुशबू आए। अगर आप भी इस बार बाजार की मिठाइयों को छोड़कर घर पर कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो ट्राई करें गेहूं के आटे से बने रसीले मालपुए। ये स्वाद में लाजवाब और थोड़े हेल्दी भी हैं। इस आसान सी रेसिपी से बने मालपुए खाकर हर कोई कहेगा - यह कहां से मंगवाया?

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 01:02:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 01:05:08 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली पर घर की रौनक तभी पूरी होती है जब रसोई से मीठे की खुशबू आए। अगर आप भी इस बार बाजार की मिठाइयों को छोड़कर घर पर कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो ट्राई करें गेहूं के आटे से बने रसीले मालपुए। ये स्वाद में लाजवाब और थोड़े हेल्दी भी हैं। इस आसान सी रेसिपी से बने मालपुए खाकर हर कोई कहेगा - यह कहां से मंगवाया?

    मालपुआ बनाने के लिए जरूरी सामग्री

    गेहूं का आटा - 1 कप

    सूजी - 2 बड़े चम्मच

    चीनी - ½ कप (घोल के लिए) + 1 कप (चाशनी के लिए)

    दूध - 1 कप (या आवश्यकता अनुसार)

    इलायची पाउडर - ½ छोटा चम्मच

    सौंफ - 1 छोटा चम्मच

    तेल/घी - तलने के लिए

    पानी - 1 कप (चाशनी के लिए)

    मालपुआ बनाने की विधि

    1. घोल तैयार करें

    1. एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, आधा कप चीनी, इलायची पाउडर और सौंफ मिलाएं।

    2. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए चिकना और गाढ़ा घोल तैयार करें।

    3. ध्यान रखें कि घोल में गुठलियां न रहें और उसकी कंसिस्टेंसी न बहुत पतली हो, न बहुत गाढ़ी।

    4. घोल को ढककर 30 मिनट तक रख दें ताकि सूजी फूल जाए और मालपुए क्रिस्पी बनें।

    2. चाशनी तैयार करें

    1. एक पैन में एक कप चीनी और एक कप पानी डालकर गर्म करें।

    2. जब चीनी घुल जाए, तो हल्की चिपचिपी चाशनी तैयार होने तक पकाएं।

    3. इसे साइड में ठंडा होने दें।

    3. मालपुए तलें

    1. एक गहरे पैन में घी या तेल गर्म करें।

    2. जब घी मध्यम गरम हो जाए, तो एक चम्मच घोल डालें।

    3. मालपुआ अपने आप गोल आकार में फैल जाएगा।

    4. मध्यम आंच पर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें।

    4. चाशनी में डुबोएं और परोसें

    1. तले हुए मालपुओं को गर्म चाशनी में 5–10 मिनट के लिए डुबो दें।

    2. फिर इन्हें निकालकर प्लेट में सजाएं।

    3. ऊपर से कटे बादाम, पिस्ता या केसर डालकर गार्निश करें।

    तैयार हैं गेहूं के आटे से बने स्वादिष्ट और रसीले मालपुए। इस दिवाली घर पर बनाएं ये पारंपरिक मिठाई और अपने परिवार के साथ त्योहार की मिठास को दोगुना कर दें।


