Diwali 2025: इस दीवाली मेहमानों को परोसें ये 5 अल्कोहल-फ्री ड्रिंक्स, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज
Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 03:05:00 AM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 03:05:37 AM (IST)
Diwali 2025: 5 अल्कोहल-फ्री ड्रिंक्स
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार परिवार, दोस्तों और ढेर सारी खुशियों का पर्व है। घरों में रोशनी, मिठाइयों और पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली होती है। लेकिन अगर आप इस बार कुछ नया और हेल्दी सर्व करना चाहते हैं, तो अल्कोहल-फ्री ड्रिंक्स से बेहतर कोई विकल्प नहीं। यह न केवल मेहमानों को पसंद आएंगी बल्कि आपके दीवाली सेलिब्रेशन को और खास बना देंगी। दीवाली के लिए 5 बेस्ट अल्कोहल-फ्री ड्रिंक्स...
अनार का शरबत – स्वाद और सेहत का संगम
- ताजे अनार के दानों का रस निकालें या 100% शुद्ध अनार जूस लें।
- एक जग में अनार का जूस, थोड़ा चीनी, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच नींबू का रस डालें।
- इसे ठंडा करके पुदीने की पत्ती और अनार के दाने से सजाएं।
यह ड्रिंक एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर है और पाचन में मददगार है।
मसाला छाछ – तले-भुने स्नैक्स के साथ बेस्ट
- त्योहारों में भारी-भरकम खाने के बाद छाछ पेट को ठंडक देती है।
- एक बड़े बाउल में छाछ लें और उसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियां और थोड़ा धनिया डालें।
- इसे फेंटकर ठंडा परोसें।
यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है।
गुलाब फालूदा मिल्कशेक – दिखने में रॉयल, पीने में शानदार
- अगर आप फेस्टिव लुक वाला ड्रिंक चाहते हैं, तो यह बेस्ट ऑप्शन है।
- ब्लेंडर में ठंडा दूध, गुलाब सिरप, वनीला आइसक्रीम और थोड़ी चीनी डालें।
- गिलास में पहले फालूदा डालें, फिर ऊपर से मिल्कशेक डालें और पिस्ता, बादाम बुरादा और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं।
यह ड्रिंक आपकी पार्टी टेबल को फेस्टिव लुक देगा।
कीवी मिंट कूलर – ताजगी से भरपूर ड्रिंक
- दो-तीन पके कीवी को काट लें, पुदीना, नींबू रस और शहद डालें।
- इसे हल्का ब्लेंड करें और फिर ठंडा सोडा या स्पार्कलिंग वाटर मिलाएं।
- बर्फ डालकर सर्व करें।
इसका हरा रंग और ताजगी हर मेहमान को रिफ्रेश कर देगा।
बादाम खजूर शेक – सेहत और एनर्जी का कॉम्बो
- रातभर भीगे बादाम छीलें और दो-तीन खजूर लें।
- ब्लेंडर में बादाम, खजूर, केला, इलायची पाउडर और ठंडा दूध डालकर स्मूद शेक तैयार करें।
- ऊपर से बादाम बुरादा डालकर सर्व करें।
यह ड्रिंक एनर्जी बूस्टर है और सर्द मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
