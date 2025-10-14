Diwali पर बिंदास लें पकवानों का मजा, गैस-एसिडिटी से बचाएंगें ये 5 घरेलू नुस्खे

लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली का त्योहार आते ही मिठाइयों और चटपटे पकवानों की खुशबू हर घर में फैल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस समय गैस, अपच, या एसिडिटी की परेशानी से जूझने लगते हैं।

अगर आप भी दिवाली पर मनपसंद व्यंजन खाने से डरती हैं, तो इन 5 आसान घरेलू नुस्खों को अपनाएं। इससे आपका पेट भी रहेगा हल्का और आप बिना टेंशन के त्योहार का पूरा मजा ले पाएंगी।

1. अजवाइन-काला नमक का पानी पिएं

अजवाइन पाचन को बेहतर करती है और गैस बनने से रोकती है।

आधा चम्मच अजवाइन को एक गिलास गुनगुने पानी में डालें।

इसमें चुटकीभर काला नमक मिलाएं और खाने के बाद पिएं।

यह नुस्खा पेट की जलन, गैस और भारीपन को तुरंत दूर करता है।

2. नींबू और अदरक का रस

अदरक में मौजूद तत्व पाचन को सक्रिय करते हैं और नींबू शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है।

आधा चम्मच अदरक का रस, आधा नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर लें।

खाने से पहले या बाद में इसका सेवन करें।

यह पेट में जमा गैस और एसिडिटी को तुरंत खत्म करता है।

3. सौंफ और मिश्री

सौंफ पेट को ठंडक देती है और मिश्री एसिडिटी को कम करती है।

खाने के बाद एक चम्मच सौंफ और थोड़ी मिश्री चबाएं।

इससे पाचन दुरुस्त रहेगा और सांस भी महकेगी।

4. पुदीना और तुलसी की चाय

पुदीना और तुलसी में मौजूद एंटी-एसिडिक गुण पेट को शांत रखते हैं।

पानी में कुछ पुदीने और तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें।

छानकर इसमें शहद मिलाएं और दिन में एक बार पिएं।

यह चाय पेट की जलन और भारीपन से राहत दिलाती है।

5. छाछ में भुना जीरा और सेंधा नमक

छाछ को भारतीय आयुर्वेद में सबसे अच्छा नेचुरल डाइजेस्टिव माना गया है।

एक गिलास छाछ में आधा चम्मच भुना जीरा और सेंधा नमक मिलाएं।

लंच के बाद इसका सेवन करें।

यह नुस्खा एसिडिटी को दूर रखता है और पेट को ठंडक देता है।

इन बातों का रखें ख्याल