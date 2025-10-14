मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Diwali पर बिंदास लें पकवानों का मजा, गैस-एसिडिटी से बचाएंगें ये 5 घरेलू नुस्खे

    अगर आप भी दिवाली पर मनपसंद व्यंजन खाने से डरती हैं, तो इन 5 आसान घरेलू नुस्खों को अपनाएं। इससे आपका पेट भी रहेगा हल्का और आप बिना टेंशन के त्योहार का पूरा मजा ले पाएंगी।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 02:41:27 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 02:42:26 PM (IST)
    Diwali पर बिंदास लें पकवानों का मजा, गैस-एसिडिटी से बचाएंगें ये 5 घरेलू नुस्खे
    गैस-एसिडिटी से बचाएंगें ये घरेलू नुस्खे।

    HighLights

    1. गैस-एसिडिटी से बचाएंगें ये घरेलू नुस्खे।
    2. बिना टेंशन के त्योहार का मजा ले पाएंगे।
    3. गैस, अपच या एसिडिटी से राहत मिलेगी।

    लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली का त्योहार आते ही मिठाइयों और चटपटे पकवानों की खुशबू हर घर में फैल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस समय गैस, अपच, या एसिडिटी की परेशानी से जूझने लगते हैं।

    अगर आप भी दिवाली पर मनपसंद व्यंजन खाने से डरती हैं, तो इन 5 आसान घरेलू नुस्खों को अपनाएं। इससे आपका पेट भी रहेगा हल्का और आप बिना टेंशन के त्योहार का पूरा मजा ले पाएंगी।

    1. अजवाइन-काला नमक का पानी पिएं

    • अजवाइन पाचन को बेहतर करती है और गैस बनने से रोकती है।

    • आधा चम्मच अजवाइन को एक गिलास गुनगुने पानी में डालें।

    • इसमें चुटकीभर काला नमक मिलाएं और खाने के बाद पिएं।

    • यह नुस्खा पेट की जलन, गैस और भारीपन को तुरंत दूर करता है।

    2. नींबू और अदरक का रस

    • अदरक में मौजूद तत्व पाचन को सक्रिय करते हैं और नींबू शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है।

    • आधा चम्मच अदरक का रस, आधा नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर लें।

    • खाने से पहले या बाद में इसका सेवन करें।

    • यह पेट में जमा गैस और एसिडिटी को तुरंत खत्म करता है।

    3. सौंफ और मिश्री

    • सौंफ पेट को ठंडक देती है और मिश्री एसिडिटी को कम करती है।

    • खाने के बाद एक चम्मच सौंफ और थोड़ी मिश्री चबाएं।

    • इससे पाचन दुरुस्त रहेगा और सांस भी महकेगी।

    4. पुदीना और तुलसी की चाय

    • पुदीना और तुलसी में मौजूद एंटी-एसिडिक गुण पेट को शांत रखते हैं।

    • पानी में कुछ पुदीने और तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें।

    • छानकर इसमें शहद मिलाएं और दिन में एक बार पिएं।

    • यह चाय पेट की जलन और भारीपन से राहत दिलाती है।

    5. छाछ में भुना जीरा और सेंधा नमक

    • छाछ को भारतीय आयुर्वेद में सबसे अच्छा नेचुरल डाइजेस्टिव माना गया है।

    • एक गिलास छाछ में आधा चम्मच भुना जीरा और सेंधा नमक मिलाएं।

    • लंच के बाद इसका सेवन करें।

    • यह नुस्खा एसिडिटी को दूर रखता है और पेट को ठंडक देता है।

    इन बातों का रखें ख्याल

    • दिवाली के व्यंजनों का आनंद लें, लेकिन ओवरईटिंग से बचें।

    • ज्यादा तले हुए और मीठे पकवान सीमित मात्रा में खाएं।

    • दिन में पर्याप्त पानी जरूर पिएं ताकि डाइजेशन सही रहे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.