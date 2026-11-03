Diwali Decoration: फ्लोरल से लेकर थ्रीडी और थीम बेस्ड डिजाइन से सज रही दीवारें, वालपेपर की बढ़ी मांग

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दीपावली पर घर को नया और आकर्षक लुक देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। त्योहार से पहले घरों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन इस बार घरों की दीवारों को संवारने का अंदाज कुछ बदलता नजर आ रहा है।

अब दीवारों पर सिर्फ रंगों की परत चढ़ाने के बजाय फैशन और पसंद के मुताबिक आकर्षक वालपेपर लगाए जा रहे हैं। फ्लोरल प्रिंट, पत्तियों और फूलों की डिजाइन, टेक्सचर, थ्रीडी इफेक्ट और थीम बेस्ड वालपेपर लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।

अब व्यस्त जीवनशैली के बीच लोग ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनसे कम समय और कम परेशानी में घर को नया रूप दिया जा सके। वालपेपर इस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसमें भी लोग सामान्य डिजाइन के बजाय ऐसे पैटर्न चुन रहे हैं, जो कमरे की खूबसूरती को अलग पहचान दें।

पहले दिवाली के आसपास घरों में रंगाई-पुताई का काम शुरू हो जाता था। कई दिनों तक घर का सामान इधर-उधर रखना, दीवारों की मरम्मत कराना और पेंट सूखने का इंतजार करना पड़ता था।

शहर के बाजारों में भी इनकी अलग-अलग वैरायटी और रेंज उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि वालपेपर के जरिए कम समय में घर की पूरी रंगत बदली जा सकती है। यही वजह है कि ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम और पूजा घर तक की दीवारों के लिए लोग अपनी पसंद के डिजाइन तलाश रहे हैं।

ड्राइंग रूम में आकर्षक डिजाइन, बेडरूम में सुकून देने वाले रंग

ड्राइंग रूम की एक दीवार पर बड़े फूलों, पत्तियों या ज्यामितीय आकृतियों वाले डिजाइन पसंद किए जा रहे हैं। वहीं बेडरूम के लिए हल्के रंगों और साफ्ट टेक्सचर वाले वालपेपर का चलन है। बच्चों के कमरे में कार्टून, प्रकृति, स्पेस और अन्य थीम आधारित डिजाइन आकर्षण का केंद्र हैं। पूजा घर के लिए पारंपरिक पैटर्न, मंदिर की आकृति और हल्के सुनहरे रंगों वाले वालपेपर पसंद किए जा रहे हैं। कुछ लोग पूरे कमरे के बजाय केवल एक दीवार पर वालपेपर लगवाना पसंद कर रहे हैं, ताकि कम खर्च में भी कमरे का लुक बदल सके।

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महिलाओं की पसंद में शामिल हुआ वालपेपर

शहर की गृहिणियों के बीच भी वालपेपर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। गृहिणी मनीषा ठाकुर कहती है कि दीपावली पर हर बार घर में रंगाई-पुताई कराना आसान नहीं होता। इसमें समय भी अधिक लगता है, और घर का सामान व्यवस्थित करने में परेशानी होती है। इस बार ड्राइंग रूम की एक दीवार पर फ्लोरल डिजाइन का वालपेपर लगाने का विचार किया है। इससे पूरे कमरे का लुक बदल जाता है। मेहमानों के आने पर भी घर सजा हुआ और आकर्षक दिखाई देगा। ऐसे डिजाइन पसंद हैं, जो देखने में खूबसूरत होने के साथ घर के फर्नीचर और पर्दों के रंगों से भी मेल खाते हों।

हल्के टेक्सचर वाला वालपेपर पसंद

गृहिणी नंदिनी शाह कहती है कि घर की सजावट में अब केवल महंगे फर्नीचर या डेकोरेटिव सामान पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि दीवारों को भी इंटीरियर का अहम हिस्सा माना जाने लगा है। बेडरूम के लिए हल्के रंग और टेक्सचर वाला वालपेपर पसंद किया है। वालपेपर में इतने डिजाइन उपलब्ध हैं कि हर कमरे के लिए अलग थीम चुनी जा सकती है। खासकर त्योहार के समय घर को नया लुक देने के लिए यह अच्छा विकल्प है। इससे बार-बार पेंट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती और सजावट में बदलाव करना आसान हो जाता है।

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बजट के अनुसार मिल रहे डिजाइन

वालपेपर विक्रेता के आनंद खत्री कहते है कि दीपावाली के पहले घरों की सजावट को लेकर ग्राहकों की पूछताछ बढ़ने लगती है।

अब लोग केवल डिजाइन देखने नहीं आते, बल्कि अपने कमरे की दीवार, फर्नीचर और पर्दों के हिसाब से वालपेपर चुनना चाहते हैं।

बाजार में सामान्य प्रिंट से लेकर प्रीमियम टेक्सचर, थ्रीडी और थीम बेस्ड डिजाइन तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों की पसंद में फ्लोरल, नेचर, मार्बल और वुडन टेक्सचर जैसे पैटर्न शामिल हैं।

कई लोग बच्चों के कमरे और पूजा घर के लिए भी विशेष डिजाइन की मांग करते हैं।

वालपेपर की कीमत उसकी क्वालिटी, डिजाइन, मटेरियल और आकार के अनुसार अलग-अलग होती है। इसलिए कम बजट से लेकर प्रीमियम रेंज तक के विकल्प उपलब्ध हैं।

ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक चुनाव कर सकते हैं। वालपेपर लगाने में भी पेंट की तुलना में कम समय लगता है, हालांकि दीवार की सतह का समतल और साफ होना जरूरी है।

अच्छी क्वालिटी और सही तरीके से की गई फिटिंग से इसकी खूबसूरती लंबे समय तक बनी रह सकती है।

सामान्य वालपेपर की कीमत सामान्य तौर पर 15रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति वर्ग फुट (या लगभग 500 से 5 हजार प्रति रोल) तक है।

सिर्फ सजावट नहीं, घर की पहचान बन रहीं दीवारें

इंटीरियर डिजाइनर वैदेही पाठक ने कहा कि बदलते ट्रेंड में अब दीवारों को भी घर की खूबसूरती और व्यक्तित्व का हिस्सा माना जा रहा है। लोग चाहते हैं कि घर का हर कोना उनकी पसंद और सोच को दर्शाए। यही कारण है कि एक जैसे रंगों से रंगे कमरों के बजाय अलग-अलग थीम और डिजाइन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। दीपावली पर घर को नया रूप देने के लिए वालपेपर का विकल्प लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस बार दीवारों पर चढ़ते फैशन के नए रंग घरों की सजावट को एक अलग अंदाज दे रहे हैं।