30 की उम्र के बाद न करें इन 5 टेस्ट में देरी, समय रहते जांच बचा सकती है जान
'निरोगी काया' ही सबसे बड़ा सुख है, और इस नए साल में हर महिला को अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने का संकल्प लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित स्वा ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 04:41:26 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 04:41:26 PM (IST)
30 की उम्र के बाद न करें इन 5 टेस्ट में देरी
लाइफस्टाइल डेस्क। 'निरोगी काया' ही सबसे बड़ा सुख है, और इस नए साल में हर महिला को अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने का संकल्प लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित स्वास्थ्य जांच न केवल गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करती है, बल्कि समय रहते उपचार को भी प्रभावी बनाती है।
1. पैप स्मीयर (Pap Smear) और HPV टेस्ट
- महत्व: यह परीक्षण सर्वाइकल कैंसर के जोखिम और सर्विक्स (गर्भाशय ग्रीवा) में होने वाले असामान्य बदलावों की पहचान करता है।
- कब करवाएं: 21 वर्ष की आयु के बाद हर 3 साल में यह जांच होनी चाहिए। 30 साल के बाद डॉक्टर की सलाह पर इसके साथ HPV टेस्ट भी करवाया जा सकता है।
2. मैमोग्राफी (Mammography)
- महत्व: यह ब्रेस्ट का एक विशेष एक्स-रे है जो उन गांठों या बदलावों का पता लगाता है जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता।
- कब करवाएं: सामान्यतः 40 वर्ष की आयु के बाद हर एक या दो साल में एक बार। हालांकि, यदि परिवार में कैंसर का इतिहास रहा हो, तो इसे 30 के बाद भी शुरू किया जा सकता है।
3. थायरॉइड फंक्शन टेस्ट (TFT)
- महत्व: महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन जैसे वजन बढ़ना, थकान और पीरियड्स की अनियमितता अक्सर थायरॉइड के कारण होती है। यह टेस्ट खून में T3, T4 और TSH के स्तर को मापता है।
- कब करवाएं: 30 की उम्र के बाद वर्ष में एक बार जांच कराना उचित है, विशेषकर यदि आप अकारण थकान महसूस करती हैं।
4. बोन डेंसिटी टेस्ट (DEXA Scan)
- महत्व: मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद हड्डियां कमजोर होकर ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले सकती हैं। यह टेस्ट हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम की कमी को मापता है।
- कब करवाएं: 50 साल की आयु के बाद या मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने पर।
5. ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल
- महत्व: लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच कर हृदय रोगों और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है, जबकि ब्लड शुगर टेस्ट डायबिटीज की पहचान करता है।
- कब करवाएं: 30 की उम्र पार करने के बाद साल में कम से कम एक बार इन परीक्षणों को करवाना अनिवार्य है।
यह भी पढ़ें- Winter Wellness Tips: अश्वगंधा से बढ़ती है इम्युनिटी, आयुर्वेद डॉक्टर ने सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए बताए टिप्स