30 की उम्र के बाद न करें इन 5 टेस्ट में देरी, समय रहते जांच बचा सकती है जान

लाइफस्टाइल डेस्क। 'निरोगी काया' ही सबसे बड़ा सुख है, और इस नए साल में हर महिला को अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने का संकल्प लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित स्वास्थ्य जांच न केवल गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करती है, बल्कि समय रहते उपचार को भी प्रभावी बनाती है।