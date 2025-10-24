मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Winter Fitness Tips: सर्दियों में फिटनेस के लिए जरूर अपनाएं ये आदतें, शरीर में दिनभर रहेगी फुर्ती; नहीं होंगे बीमार

    Fitness Tips: सर्दियों में ठंड और धूप की कमी के कारण अक्सर लोग योग और एक्सरसाइज की आदत छोड़ देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गलत है, क्योंकि सर्दियों में शरीर को सक्रिय रखना बेहद जरूरी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 03:32:42 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 03:35:18 PM (IST)
    Winter Fitness Tips: सर्दियों में फिटनेस के लिए जरूर अपनाएं ये आदतें, शरीर में दिनभर रहेगी फुर्ती; नहीं होंगे बीमार
    सर्दियों में फिटनेस के लिए जरूरी टिप्स।

    HighLights

    1. सर्दियों में फिटनेस के लिए जरूरी टिप्स।
    2. एक्सरसाइज से शरीर रहेगा एक्टिव।
    3. सुबह हल्के कपड़ों में योग करना।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में ठंड और धूप की कमी के कारण अक्सर लोग योग और एक्सरसाइज की आदत छोड़ देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गलत है, क्योंकि सर्दियों में शरीर को सक्रिय रखना बेहद जरूरी है।

    योग और हल्की स्ट्रेचिंग से न केवल शरीर गर्म रहता है, बल्कि मांसपेशियों में लचीलापन भी बना रहता है और सर्दियों में होने वाली आम बीमारियों से बचाव होता है।

    सुबह हल्के कपड़ों में करें योग

    अंतरराष्ट्रीय फिटनेस कोच रिद्धिमा कौर बताती हैं कि सर्दियों में सुबह हल्के कपड़ों में घर पर योग करना सबसे अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर में खून का संचार बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि ठंड में शुरुआत धीरे-धीरे करनी चाहिए और अत्यधिक ठंडे कमरे में सीधे एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए।

    एक्सरसाइज से शरीर रहेगा गर्म और सक्रिय

    फिटनेस ट्रेनर जी. सतीश कुमार के अनुसार, सर्दियों में लोग अक्सर बिस्तर या कमर में लपेटकर आराम करना पसंद करते हैं। लेकिन नियमित हल्की वाक, योग, स्ट्रेचिंग और घर पर स्क्वैट्स या जंपिंग जैक्स जैसी हल्की एक्सरसाइज से शरीर गर्म और सक्रिय रहता है। सुबह के समय हल्की धूप में एक्सरसाइज करना और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।


    सर्दियों में ध्यान रखें ये बातें

    • खान-पान में प्रोटीन और विटामिन्स का ध्यान रखें।

    • ठंड में हाइड्रेटेड रहें।

    • हल्की स्ट्रेचिंग और योग की नियमित प्रैक्टिस करें।

    • सर्दियों में योग और एक्सरसाइज रूटीन

    • सुबह हल्के कपड़ों में 20-30 मिनट योग करें।

    • सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, शवासना और हल्की स्ट्रेचिंग को रूटीन में शामिल करें।

    • घर पर स्क्वैट्स, जंपिंग जैक्स और वाक करें।

    • एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्म-अप और बाद में स्ट्रेचिंग करना न भूलें।

    • पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को ठंड से बचाएं।

    सर्दियों में नियमित योग और हल्की एक्सरसाइज अपनाकर आप न सिर्फ फिट रह सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.