Winter Fitness Tips: सर्दियों में फिटनेस के लिए जरूर अपनाएं ये आदतें, शरीर में दिनभर रहेगी फुर्ती; नहीं होंगे बीमार

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में ठंड और धूप की कमी के कारण अक्सर लोग योग और एक्सरसाइज की आदत छोड़ देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गलत है, क्योंकि सर्दियों में शरीर को सक्रिय रखना बेहद जरूरी है।

योग और हल्की स्ट्रेचिंग से न केवल शरीर गर्म रहता है, बल्कि मांसपेशियों में लचीलापन भी बना रहता है और सर्दियों में होने वाली आम बीमारियों से बचाव होता है।

सुबह हल्के कपड़ों में करें योग

अंतरराष्ट्रीय फिटनेस कोच रिद्धिमा कौर बताती हैं कि सर्दियों में सुबह हल्के कपड़ों में घर पर योग करना सबसे अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर में खून का संचार बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि ठंड में शुरुआत धीरे-धीरे करनी चाहिए और अत्यधिक ठंडे कमरे में सीधे एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए।