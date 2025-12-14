क्या आप भी ठंड में बार-बार जाते हैं पेशाब, यह सामान्य है या बीमारी का संकेत? कारण जानकर हैरान रह जाएंगे

लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम आते ही एक आम परेशानी लगभग हर किसी को सताने लगती है बार-बार टॉयलेट जाना। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ही रजाई या कंबल में आराम से पैर जमाए, तभी पेशाब की जरूरत महसूस होने लगती है। हैरानी की बात यह है कि सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं, फिर भी यूरिन ज्यादा क्यों आता है?
अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए समझते हैं कि सर्दियों में बार-बार पेशाब आने के पीछे शरीर के कौन-से प्राकृतिक कारण जिम्मेदार होते हैं।
इंसानी शरीर हमेशा अपने अंदरूनी तापमान को संतुलित रखने की कोशिश करता है। गर्मियों में यह काम पसीने के जरिए होता है। पसीना निकलने से शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर चला जाता है, जिससे पेशाब कम बनता है।
लेकिन सर्दियों में पसीना बहुत कम निकलता है। ऐसे में जो अतिरिक्त फ्लूएड गर्मियों में पसीने के रूप में बाहर निकल जाता था, वह अब यूरिन के जरिए बाहर जाता है। यही वजह है कि ठंड में पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है।
ठंड लगने पर शरीर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, खासकर हाथ-पैरों की। इस प्रक्रिया को वैसोकॉन्सट्रिक्शन कहा जाता है। इससे शरीर की गर्मी बनी रहती है, लेकिन साथ ही ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है।
ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए किडनी ज्यादा फ्लूएड को यूरिन के जरिए बाहर निकालती है, जिससे बार-बार पेशाब आने लगता है।
सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी भी कम पीते हैं। इसके बावजूद पेशाब ज्यादा बनता है, क्योंकि शरीर से पसीने के रूप में पानी बाहर नहीं निकल रहा होता। ऐसे में फ्लूएड बैलेंस बनाए रखने के लिए किडनी यूरिन की मात्रा बढ़ा देती है।
ठंड के मौसम में लोग चाय, कॉफी और सूप जैसी गर्म चीजें ज्यादा पीते हैं। खासकर चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन डाइयूरेटिक होता है, यानी यह पेशाब की मात्रा बढ़ाता है। इसका असर भी बार-बार टॉयलेट जाने के रूप में दिखता है।
यह भी पढ़ें- डैंड्रफ ने कर दिया है जीना मुश्किल? घर पर बनाएं ये 4 असरदार हेयर मास्क, हफ्ते भर में दूर होगी रूसी की समस्या
ज्यादातर मामलों में सर्दियों में बार-बार पेशाब आना बिल्कुल सामान्य है और किसी तरह की चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर पेशाब करते समय जलन, दर्द, यूरिन का रंग बदलना या जरूरत से ज्यादा बार पेशाब आने जैसी दिक्कतें हों, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसे लक्षण यूटीआई या किसी अन्य समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।