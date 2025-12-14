क्या आप भी ठंड में बार-बार जाते हैं पेशाब, यह सामान्य है या बीमारी का संकेत? कारण जानकर हैरान रह जाएंगे

लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम आते ही एक आम परेशानी लगभग हर किसी को सताने लगती है बार-बार टॉयलेट जाना। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ही रजाई या कंबल में आराम से पैर जमाए, तभी पेशाब की जरूरत महसूस होने लगती है। हैरानी की बात यह है कि सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं, फिर भी यूरिन ज्यादा क्यों आता है?

अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए समझते हैं कि सर्दियों में बार-बार पेशाब आने के पीछे शरीर के कौन-से प्राकृतिक कारण जिम्मेदार होते हैं। शरीर का तापमान और पसीने की भूमिका इंसानी शरीर हमेशा अपने अंदरूनी तापमान को संतुलित रखने की कोशिश करता है। गर्मियों में यह काम पसीने के जरिए होता है। पसीना निकलने से शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर चला जाता है, जिससे पेशाब कम बनता है। लेकिन सर्दियों में पसीना बहुत कम निकलता है। ऐसे में जो अतिरिक्त फ्लूएड गर्मियों में पसीने के रूप में बाहर निकल जाता था, वह अब यूरिन के जरिए बाहर जाता है। यही वजह है कि ठंड में पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है।