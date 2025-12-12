वेट लॉस का साथी, सेहत का दुश्मन? जानें क्यों रोज नींबू पानी पीना है नुकसानदेह

लाइफस्टाइल डेस्क। नींबू पानी को अक्सर वेट लॉस, डिटॉक्स और स्किन ग्लो के लिए एक हेल्दी ड्रिंक माना जाता है, क्योंकि यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। हालांकि, इसकी एसिडिक नेचर की वजह से रोज़ाना और अत्यधिक सेवन आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है और शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं नींबू पानी के कुछ दुष्प्रभावों पर।

दांतों के इनेमल को नुकसान

नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड दांतों के इनेमल को धीरे-धीरे कमजोर करता है, जिससे सेंसिटिविटी, दर्द और कैविटी की समस्याएं हो सकती हैं।

एसिडिटी और गैस

खाली पेट या बार-बार नींबू पानी पीने से पेट में एसिडिटी, जलन और गैस की दिक्कत बढ़ सकती है, खासकर एसिड रिफ्लक्स से पीड़ित लोगों में।

गले में खराश और जलन

नींबू की अम्लीय प्रकृति गले की नमी को कम कर देती है, जिससे लगातार सेवन से गले में खराश, जलन और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

पेट दर्द और अल्सर

ज्यादा नींबू पानी पेट की आंतरिक परत को प्रभावित कर सकता है, जो लंबे समय में अल्सर और लगातार पेट दर्द का कारण बन सकता है।

डिहाइड्रेशन का खतरा

नींबू पानी का डाइयूरेटिक (मूत्रवर्धक) असर होता है, जिससे बार-बार पेशाब आता है। इसके कारण शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी होकर डिहाइड्रेशन हो सकता है।

स्किन की समस्याएं

हालांकि यह डिटॉक्स करता है, रोजाना पीने से त्वचा ड्राई हो सकती है, और कुछ मामलों में यह पिग्मेंटेशन और स्किन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष

नींबू पानी शरीर के लिए लाभकारी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक है। इसे रोजाना पीने की बजाय हफ्ते में 3-4 बार ही पिएं। दांतों को सुरक्षित रखने के लिए इसे स्ट्रॉ से पीना बेहतर है।