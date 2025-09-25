Durga Puja 2025 Makeup: दुर्गा पूजा पर चाहती हैं फेस्टिवल लुक, इन 7 मेकअप टिप्स से लें मदद

लाइफस्टाइल डेस्क। दुर्गा पूजा का त्यौहार जैसे-जैसे करीब आ रहा है, माहौल और भी ज्यादा रंगीन और जोश से भरता जा रहा है। पंडाल हॉपिंग से लेकर पारंपरिक परिधानों तक इस अवसर पर हर कोई अपने लुक से अलग दिखना चाहता है।
ऐसे में एक आकर्षक मेकअप लुक न केवल आपके आउटफिट को पूरा करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी दोगुना कर देता है। इस बार दुर्गा पूजा 2025 के लिए हम आपके लिए आसान और असरदार मेकअप टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहार में दमकती नजर आएंगी।
त्योहार की रातों में फ्रेश और ग्लोइंग लुक पाना चाहते हैं तो ड्यूई मेकअप सही विकल्प है। हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र से शुरुआत करें और हल्का फाउंडेशन लगाकर नैचुरल ग्लो पाएं। यह आपको ‘लिट-फ्रॉम-विदिन’ इफेक्ट देगा।
लाल लिपस्टिक को दुर्गा पूजा का सिग्नेचर माना जाता है। यह ऊर्जा, जुनून और उत्सव का प्रतीक है। अपनी त्वचा के टोन के हिसाब से सही शेड चुनें। यह आपके लुक को तुरंत ग्लैमरस बना देगा।
विंग्ड आईलाइनर आपकी आंखों में ड्रामा और सॉफिस्टिकेशन जोड़ता है। इसके लिए लिक्विड या जेल आईलाइनर का इस्तेमाल करें ताकि फिनिश लंबे समय तक टिके।
पंडाल हॉपिंग के लिए चमकदार या बोल्ड आईशैडो परफेक्ट है। यह आपके आउटफिट के साथ तालमेल बैठाते हुए चेहरे पर त्योहार की चमक बिखेर देगा।
कॉम्पैक्ट पाउडर से मेकअप को सेट करें और ब्लश से चेहरे पर नैचुरल फ्लश जोड़ें। गुलाबी, कोरल या मेलोन टोन आपके फेस को फ्रेश और जीवंत दिखाएंगे।
मेकअप का आखिरी टच है मस्कारा। वॉटरप्रूफ मस्कारा आपकी पलकें लंबी, घनी और खूबसूरत बनाता है, ताकि पूरा लुक परफेक्ट लगे।