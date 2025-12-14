मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    डबल चिन और मोटे गाल कहें अलविदा... आसान फेस एक्सरसाइज से पाएं कॉन्फिडेंट लुक और शार्प जॉ लाइन

    चेहरे की चर्बी कम करने के लिए कठिन उपायों की ज़रूरत नहीं। आसान फेस एक्सरसाइज, संतुलित डाइट, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद से आप गालों की चर्बी और डबल चिन को कम कर सकते हैं। रोज़ 10–15 मिनट का समय चेहरे को स्लिम और टोन लुक दे सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 06:23:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 06:23:08 PM (IST)
    डबल चिन और मोटे गाल कहें अलविदा... आसान फेस एक्सरसाइज से पाएं कॉन्फिडेंट लुक और शार्प जॉ लाइन
    कुछ बेहद आसान एक्सरसाइज और डाइट प्लान, जो आपके चेहरे की चर्बी को कर देंगे छूमंतर (AI-Image)

    HighLights

    1. सही डाइट चेहरे की सूजन और फैट दोनों कम करती है
    2. नमक और चीनी कम करने से चेहरा स्लिम दिखता है
    3. हेल्दी लाइफस्टाइल से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है

    लाइफस्टाइल डेस्क: चेहरे पर जमा अतिरिक्त फैट न सिर्फ़ हमारी खूबसूरती को प्रभावित करता है, बल्कि आत्मविश्वास भी कम कर देता है। कई बार शरीर तो फिट होता है, लेकिन चेहरे की चर्बी लुक को भारी बना देती है। अच्छी बात यह है कि चेहरे की चर्बी कम करने के लिए कठिन वर्कआउट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ आसान फेस एक्सरसाइज और संतुलित डाइट को रोजमर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर आप चेहरे को स्लिम, टोन और फ्रेश लुक दे सकते हैं।

    naidunia_image

    चेहरे की चर्बी घटाने के लिए डाइट प्लान

    पानी भरपूर पिएं: दिनभर पर्याप्त पानी पीने से सूजन कम होती है और चेहरा स्लिम दिखता है।

    नमक और चीनी सीमित रखें: ज्यादा नमक सूजन बढ़ाता है और चीनी फैट जमा करने का कारण बनती है।

    जंक फूड से बचें: ऑयली और पैकेज्ड फूड चेहरे पर फैट बढ़ा सकते हैं।

    प्रोटीन युक्त आहार लें: अंडा, दाल, पनीर और दही मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं।

    ग्रीन टी और नींबू पानी: ये फैट बर्न करने में मदद करते हैं और चेहरे की चर्बी घटाते हैं।

    लो-कैलोरी फूड शामिल करें: हरी सब्जियां, सलाद, फल और अंकुरित अनाज डाइट में जरूर लें।

    चेहरे की चर्बी कम करने के लिए आसान एक्सरसाइज

    • ब्लोइंग एयर एक्सरसाइज: गालों में हवा भरें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें। इससे गालों की चर्बी कम होती है।

    • फिश फेस एक्सरसाइज: गालों को अंदर की ओर खींचकर मछली जैसा चेहरा बनाएं। 10 सेकंड रोकें और दिन में 15 बार करें।

    • चिन लिफ्ट: सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखें और होंठों को स्ट्रेच करें। यह डबल चिन घटाने में मददगार है।

    • जॉ रिलीज एक्सरसाइज: च्यूइंग गम चबाने जैसी एक्टिविटी करें। इससे जॉ और गालों की मसल्स टोन होती हैं।

    नेक रोटेशन

    गर्दन को हल्के हाथों से गोल घुमाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चिन फैट घटता है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.