बिना पिंजरे या जहर के रफूचक्कर हो जाएंगे चूहे, बस अपनाएं 5 बेहद असरदार घरेलू उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आपके घर में चूहे घुस आए हैं और आप उन्हें बिना ज़हर या पिंजरे के हटाना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बेहद आसान, सस्ते और सुरक्षित घरेलू उपाय अपनाकर आप चूहों को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल सकते हैं।

चूहे सिर्फ खाना ही नहीं चुराते, बल्कि वायर काटना, चीज़ें नुकसान पहुंचाना और बीमारियां फैलाना जैसी समस्याएं भी पैदा करते हैं। पर अच्छी बात ये है कि कुछ असरदार घरेलू नुस्खों से इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए भी घर से भगाया जा सकता है।