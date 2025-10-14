बिना पिंजरे या जहर के रफूचक्कर हो जाएंगे चूहे, बस अपनाएं 5 बेहद असरदार घरेलू उपाय

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 04:00:02 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 04:02:10 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आपके घर में चूहे घुस आए हैं और आप उन्हें बिना ज़हर या पिंजरे के हटाना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बेहद आसान, सस्ते और सुरक्षित घरेलू उपाय अपनाकर आप चूहों को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल सकते हैं।

    चूहे सिर्फ खाना ही नहीं चुराते, बल्कि वायर काटना, चीज़ें नुकसान पहुंचाना और बीमारियां फैलाना जैसी समस्याएं भी पैदा करते हैं। पर अच्छी बात ये है कि कुछ असरदार घरेलू नुस्खों से इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए भी घर से भगाया जा सकता है।


    घरेलू चीजों से चूहे भगाने के तरीके

    पुदीने का तेल

    • चूहों को पुदीने की तेज़ गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती।

    • इसके लिए एक कप पानी में 10-15 बूंद पुदीने का तेल मिलाएं।

    • स्प्रे बोतल में डालकर घर के कोनों, दरवाजों और किचन में छिड़कें।

    • या फिर रुई में पुदीने का तेल डालकर चूहों के रास्तों पर रखें।

    • यह उपाय न केवल चूहों को भगाता है, बल्कि घर को ताजगी भी देता है।

    प्याज

    • प्याज की तेज़ गंध भी चूहों को दूर रखने में मदद करती है।

    • प्याज को काटकर उन जगहों पर रखें जहां चूहे ज्यादा नजर आते हैं।

    • हर 2-3 दिन में प्याज को बदलें, ताकि बदबू ना फैले।

    तेज मसाले

    • चूहों को मिर्च पाउडर और काली मिर्च से सख्त नफरत होती है।

    • इन मसालों को कपड़े में बांधकर चूहों के रास्तों पर रखें।

    • इससे चूहे परेशान होकर घर छोड़ देंगे।

    साफ-सफाई का ध्यान रखें

    • चूहे खाने की तलाश में घर में आते हैं।

    • किचन में खाना बिखरा न रहने दें।

    • बर्तनों को ढककर रखें और नियमित रूप से सफाई करें।

    • कचरा समय पर बाहर फेंकें।

    • जितनी ज्यादा सफाई, उतना कम चूहों का खतरा।

    बिल्ली

    • अगर संभव हो तो घर में बिल्ली पालें।

    • उसकी मौजूदगी और गंध से चूहे खुद ही भाग जाते हैं।

    • यह एक प्राकृतिक और बेहद कारगर उपाय है।

    अगर चूहों की संख्या ज्यादा है तो इन उपायों को कुछ दिनों तक लगातार अपनाएं। धीरे-धीरे चूहे खुद ही घर छोड़ देंगे।

    इन बातों का रखें खास ख्याल

    • ये सभी उपाय सुरक्षित, सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

    • इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी किसी एलर्जी या परेशानी की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

