रोजाना मुट्ठीभर भुने चने खाने से मिलेंगे 7 जबरदस्त फायदे, जानें खाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। भुने चने न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं। चने प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई तरह के विटामिन से भरपूर होते हैं।

रोजाना मुट्ठीभर भुने चने खाने से शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं भुने चने खाने के बेहतरीन फायदे-

भुने चने खाने के फायदे (Roasted Chane Benefits)

1. वजन कम करने में मददगार

भुने चने में मौजूद फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग कम होती है। वजन कम करने वालों के लिए यह एक परफेक्ट हेल्दी स्नैक है।

2. पाचन शक्ति मजबूत होना

भुने चने में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। कब्ज की समस्या में राहत मिलती है और गैस/एसिडिटी जैसी समस्याएं भी कम होती हैं।

3. ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार

यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, मतलब इसे खाने से शुगर धीरे-धीरे रिलीज होती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भुने चने का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है।

4. खून की कमी को दूर करें

भुने चने आयरन का अच्छा स्रोत हैं। रोजाना इन्हें खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलती है। महिलाओं के लिए यह काफी लाभकारी है।

5. हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करें

इनमें कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। बढ़ते बच्चों और रोजाना मेहनत करने वाले लोगों के लिए यह बेहतरीन सुपरफूड है।

6. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

भुने चने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित सेवन करने से हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है।

7. एनर्जी का पावरहाउस

चने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बेहतरीन मिश्रण हैं, जो शरीर को दिनभर एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। ऑफिस-गोअर्स, स्टूडेंट्स और जिम करने वालों के लिए यह बढ़िया स्नैक है।

कैसे खाएं भुने चने?

रोजाना 1 मुट्ठी (30-40 ग्राम) भुने चने खाएं।

सुबह नाश्ते में या शाम को हेल्दी स्नैक की तरह खा सकते हैं।

चाहें तो इसमें गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं।