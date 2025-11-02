मेरी खबरें
    फैमिली हिस्ट्री से बढ़ता है हार्ट डिजीज का खतरा, जानिए कैसे रखें दिल को हेल्दी

    अगर परिवार में किसी की 60 वर्ष से कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मौत हुई है, तो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स 45 वर्ष से पहले जांच कराने की सलाह देते हैं। सही डाइट, नियमित व्यायाम, और हेल्दी लाइफस्टाइल से इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 01:22:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 01:22:50 PM (IST)
    हार्ट डिजीज से बचाव बहुत जरूरी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. परिवार में हार्ट डिजीज हो तो जोखिम बढ़ता है।
    2. सीने में दर्द या चक्कर को न करें इग्नोर।
    3. हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज जरूरी है।

    लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आपके परिवार में किसी करीबी सदस्य की 60 वर्ष या उससे कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मौत हुई है, तो यह हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 45 वर्ष की उम्र से पहले ही दिल की नियमित जांच करानी चाहिए।

    अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं बदला जा सकता, लेकिन सही लाइफस्टाइल अपनाकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

    इन लक्षणों को बिल्कुल न करें इग्नोर

    हार्ट से जुड़ी शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। सीने में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, बाहों या जबड़े में दर्द, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

    हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आदतें

    • स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाएं।

    • रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें।

    • फल, सब्जियों और साबुत अनाज को डाइट में शामिल करें।

    • ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें।

    • डायबिटीज को मैनेज करें और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें।

    जेनेटिक टेस्ट कराएं

    अगर परिवार में पहले से हार्ट डिजीज रही है, तो जेनेटिक टेस्ट कराना फायदेमंद हो सकता है। इससे जीन्स में म्यूटेशन का पता लगाया जा सकता है, जिससे भविष्य के जोखिम का आकलन किया जा सके।

    डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल है बचाव की कुंजी

    फल, मछली, नट्स, लो-फैट डेयरी और ऑलिव ऑयल जैसी चीजें हार्ट के लिए फायदेमंद हैं। 2018 की यूके स्टडी में पाया गया कि फिजिकली एक्टिव लोग, फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद, हार्ट अटैक या स्ट्रोक से अधिक सुरक्षित रहते हैं।


    नंबर पर रखें नजर

    दिल की सेहत के लिए नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर की जांच कराते रहें। ये आंकड़े आपके दिल की हालत का सबसे सटीक संकेत देते हैं।

