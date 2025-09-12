रात में नजर आ रहे हैं ये 3 लक्षण, तो समझ जाएं सड़ने लगा है लिवर; बिना देरी के तुरंत डॉक्टर के पास भागें

डिजिटल डेस्क। लिवर हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जो भोजन को पचाने से लेकर विषैले तत्वों को बाहर निकालने तक कई काम करता है। लेकिन खराब खानपान और असंतुलित जीवनशैली की वजह से लिवर में फैट जमा होने लगता है। इसे फैटी लिवर डिजीज (Fatty Liver Disease) कहा जाता है।

शुरू में इसके लक्षण हल्के होते हैं और अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज़ कर देते हैं। खास बात यह है कि इसके शुरुआती संकेत रात के समय ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए और डॉक्टर से सलाह ली जाए, तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।

रात में दिखने वाले फैटी लिवर के 3 संकेत (Fatty Liver Symptoms)

1. नींद न आना या बार-बार नींद टूटना

फैटी लिवर से शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दिमाग और हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है। इसकी वजह से रात को ठीक से नींद नहीं आती या बार-बार नींद खुल जाती है।

2. सीने में भारीपन और एसिडिटी

रात को सोने के बाद अगर बार-बार एसिडिटी, सीने में जलन या भारीपन महसूस होता है, तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। लिवर की कार्यप्रणाली प्रभावित होने से पाचन तंत्र पर सीधा असर पड़ता है।

3. रात को पसीना आना और थकान

अगर आप बिना गर्मी के भी रात में पसीने से तरबतर हो जाते हैं और सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, तो यह भी लिवर में फैट जमा होने की निशानी हो सकती है।

फैटी लिवर क्यों होता है?

अधिक तेल-मसालेदार और जंक फूड का सेवन

शराब का अधिक सेवन

मोटापा और डायबिटीज

लंबे समय तक दवाइयों का इस्तेमाल

शारीरिक गतिविधि की कमी

Fatty Liver से कैसे बचें?

1. संतुलित आहार लें - ताजे फल, हरी सब्जियां और कम तेल वाला भोजन करें।

2. शराब से परहेज करें - यह फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण है।

3. नियमित व्यायाम करें - रोजाना 30 मिनट वॉक या योग अपनाएं।

4. पानी पर्याप्त पिएं - शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है।

5. नियमित जांच कराएं - ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से लिवर की स्थिति की जानकारी मिल सकती है।