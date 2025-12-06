मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 04:45:21 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 04:45:21 PM (IST)
    सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना शरीर को झेलनी पड़ेगी ये दिक्कतें

    लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड के मौसम में हम अक्सर ज्यादा तैलीय, मीठा और भारी खाना खाने लगते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सर्दियों में खाने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, पाचन खराब हो सकता है और वजन भी तेजी से बढ़ सकता है। यहां जानिए वो 5 चीजें, जिन्हें सर्दियों में अवॉयड करना ही बेहतर है।

    1. ठंडी और फ्रिज की चीजें

    ठंड के मौसम में ठंडा पानी, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए।

    इससे गले में इंफेक्शन

    सर्दी-खांसी की समस्या

    पाचन कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है

    2. तला और जंक फूड

    समोसा, कचौरी, चिप्स, पकोड़े, सर्दियों में लोग स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं।

    लेकिन ये चीजें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं

    वजन तेजी से बढ़ाती हैं

    गैस और एसिडिटी की समस्या पैदा करती हैं

    3. ज्यादा मीठी चीजें

    हलवा, गाजर का हलवा, मिठाई, केक, सर्दियों में मीठा खाने की लालसा बढ़ जाती है।

    लेकिन ध्यान रखें

    ज्यादा शुगर इम्यूनिटी कमजोर करती है

    ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है

    फैट जमा करती है

    4. बहुत ज्यादा चाय-कॉफी

    ठंड में चाय-कॉफी पीने की आदत बढ़ जाती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा

    डिहाइड्रेशन करती है

    नींद खराब करती है

    हार्टबीट तेज कर सकती है

    दिन में 2–3 कप से ज्यादा न लें।

    5. रात में भारी और मसालेदार खाना

    रात का भारी भोजन सर्दियों में पचता नहीं है।

    कब्ज

    एसिडिटी

    पेट फूलना

    नींद खराब होना, जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

    हल्का और घर का बना खाना सर्दियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।


