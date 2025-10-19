Gen Z की डेटिंग में मुफ्त खाना है सबसे बड़ा आकर्षण, प्यार पर भारी पड़ रहा पॉकेट का प्रेशर

मेरी खबरें
    एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, हर तीन में से एक Gen Z सिर्फ मुफ्त खाने के लिए डेट पर जाता है। जी हां, ये आंकड़ा किसी मजाक की तरह लगे, लेकिन यह बताता है कि किस तरह पैसों की टेंशन अब लोगों के निजी रिश्तों में भी झलकने लगी है। बढ़ता किराया, नौकरी की इनसिक्योरिटी और लोन का दबाव इन सबके बीच अब रिश्तों पर असर साफ दिख रहा है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 08:13:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 08:13:19 PM (IST)
    HighLights

    1. आधे से ज्यादा Gen Z डेटर्स ने डेटिंग पर खर्च कम कर दिया है।
    2. पांच में से एक पैसे बचाने के लिए डेटिंग को अवॉइड कर रहे हैं।
    3. डेटिंग लाइफ में खर्चों को लेकर खुलकर बात करना बेहद जरूरी है।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड खूब चर्चा में है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि वे डेट पर इसलिए जाते हैं क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था या खुद खाना बनाने का मन नहीं था। सुनने में भले यह मजाक लगे, लेकिन हकीकत यही है कि नई पीढ़ी यानी Gen Z के लिए प्यार अब सिर्फ एहसासों का नहीं, बल्कि आर्थिक समीकरणों का भी खेल बन गया है।

    प्यार और पैसों की नई कहानी

    जहां कभी डेटिंग का मतलब होता था किसी खास के साथ अच्छा वक्त बिताना, वहीं अब इसका अर्थ बदल चुका है। बढ़ती महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता और खर्चों का बढ़ता बोझ अब रोमांस को भी प्रभावित कर रहा है। हाल ही में जारी “The Cuffing Economy Report” के अनुसार, 51% अमेरिकन लोगों ने माना कि वे आर्थिक कारणों से अब पहले की तुलना में कम डेट पर जाते हैं, जबकि Gen Z में यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया है।


    यही नहीं, 44% Gen Z युवाओं का कहना है कि वे सिर्फ उसी व्यक्ति को डेट करना पसंद करते हैं जो उनसे ज्यादा कमाता हो, जबकि एक-तिहाई लोगों ने माना कि पैसों की वजह से उनका रिश्ता टूट चुका है। यानी प्यार और पैसा अब एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब जेब खाली होती है, तो रिश्ते भी अस्थिर महसूस होते हैं।

    ‘फ्री मील डेटिंग’ नया डेटिंग ट्रेंड

    अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहा कि “पहली डेट का बिल कौन भरेगा?”, बल्कि ये भी कि “क्या डेट सिर्फ खाने के लिए थी?” रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 26% लोग सिर्फ मुफ्त खाने के लिए डेट पर जाते हैं, और इनमें Gen Z के 31% युवा शामिल हैं। यह दिखाता है कि कई युवा अब डेटिंग को एक तरह का ‘किफायती विकल्प’ मानने लगे हैं — जहां साथ में वक्त बिताने के साथ-साथ एक फ्री डिनर भी हो जाता है।

    वहीं, 47% लोग मानते हैं कि पहली डेट पर 50 से 100 डॉलर खर्च करना ‘परफेक्ट बैलेंस’ है — यानी अब दिखावे से ज्यादा अहम है समझदारी।

    रिश्तों में पारदर्शिता और स्वतंत्रता

    प्यार में पैसों की बात करना कभी असहज माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सर्वे बताता है कि 37% लोग मानते हैं कि सैलरी शेयर करने का सही समय तब होता है जब रिश्ता ‘एक्सक्लूसिव’ हो जाए। यानी “हम रिलेशनशिप में हैं या नहीं?” के साथ-साथ अब “तुम कितना कमाते हो?” भी रिश्तों की बातचीत का हिस्सा बन गया है।

    इसके अलावा, 54% कपल्स अपनी फाइनेंस को अलग रखते हैं। अब जॉइंट अकाउंट के बजाय आर्थिक स्वतंत्रता को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। नई पीढ़ी के लिए प्यार का मतलब है — बराबरी, सम्मान और आजादी।

    आधुनिक रिश्तों की हकीकत

    आज के दौर में रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि वित्तीय समझ से भी चलते हैं। दोनों पार्टनर अगर भावनात्मक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें, तभी रिश्ता मजबूत बन पाता है।

    संक्षेप में कहें तो प्यार अब सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग और बजट का भी मामला है। इस “Cuffing Economy” के दौर में वही लोग विजेता हैं जो प्यार और पैसों के बीच सही संतुलन बना पाते हैं। नए जमाने का मंत्र: “एक-दूसरे का सहारा बनो, पर निर्भर मत बनो।”

