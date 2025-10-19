Gen Z की डेटिंग में मुफ्त खाना है सबसे बड़ा आकर्षण, प्यार पर भारी पड़ रहा पॉकेट का प्रेशर

लाइफस्टाइल डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड खूब चर्चा में है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि वे डेट पर इसलिए जाते हैं क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था या खुद खाना बनाने का मन नहीं था। सुनने में भले यह मजाक लगे, लेकिन हकीकत यही है कि नई पीढ़ी यानी Gen Z के लिए प्यार अब सिर्फ एहसासों का नहीं, बल्कि आर्थिक समीकरणों का भी खेल बन गया है।

प्यार और पैसों की नई कहानी जहां कभी डेटिंग का मतलब होता था किसी खास के साथ अच्छा वक्त बिताना, वहीं अब इसका अर्थ बदल चुका है। बढ़ती महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता और खर्चों का बढ़ता बोझ अब रोमांस को भी प्रभावित कर रहा है। हाल ही में जारी “The Cuffing Economy Report” के अनुसार, 51% अमेरिकन लोगों ने माना कि वे आर्थिक कारणों से अब पहले की तुलना में कम डेट पर जाते हैं, जबकि Gen Z में यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया है।

यही नहीं, 44% Gen Z युवाओं का कहना है कि वे सिर्फ उसी व्यक्ति को डेट करना पसंद करते हैं जो उनसे ज्यादा कमाता हो, जबकि एक-तिहाई लोगों ने माना कि पैसों की वजह से उनका रिश्ता टूट चुका है। यानी प्यार और पैसा अब एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब जेब खाली होती है, तो रिश्ते भी अस्थिर महसूस होते हैं। ‘फ्री मील डेटिंग’ नया डेटिंग ट्रेंड अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहा कि “पहली डेट का बिल कौन भरेगा?”, बल्कि ये भी कि “क्या डेट सिर्फ खाने के लिए थी?” रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 26% लोग सिर्फ मुफ्त खाने के लिए डेट पर जाते हैं, और इनमें Gen Z के 31% युवा शामिल हैं। यह दिखाता है कि कई युवा अब डेटिंग को एक तरह का ‘किफायती विकल्प’ मानने लगे हैं — जहां साथ में वक्त बिताने के साथ-साथ एक फ्री डिनर भी हो जाता है।