बच्चों का बार-बार पेशाब जाना हो सकता है इन गंभीर बीमारियों का संकेत, जानिए कारण और बचाव के उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क: बच्चों का बार-बार उठकर बाथरूम जाना हर बार चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि यह उनकी पानी की मात्रा और गतिविधि पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इससे नींद प्रभावित हो रही हो या बच्चा बेचैन रहता हो, तो यह किसी छिपी हुई समस्या का संकेत हो सकता है।
कुछ बच्चों में ब्लेडर सामान्य से अधिक सक्रिय होता है। इस स्थिति में ब्लेडर खाली होने पर भी बार-बार पेशाब का संकेत देता है। इसके लक्षणों में अचानक पेशाब की इच्छा, कम मात्रा में पेशाब आना, रात में उठना और पेशाब रोक न पाना शामिल हैं। यह समस्या अक्सर गलत टॉयलेट ट्रेनिंग या आदतों के कारण होती है।
यदि बच्चा नियमित रूप से पेट साफ नहीं कर पाता, तो आंतों का दबाव ब्लेडर पर पड़ता है। ऐसे में पेशाब रुक नहीं पाता और बार-बार बाथरूम जाने की जरूरत होती है। बच्चों की डाइट में फाइबर युक्त भोजन और पर्याप्त पानी शामिल करना जरूरी है।
यूटीआई में पेशाब करते समय दर्द, जलन, बुखार या धुंधला पेशाब दिखता है। अचानक बिस्तर गीला करना भी इसका संकेत हो सकता है। यह स्थिति तुरंत चिकित्सा की मांग करती है।
टाइप 1 डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, प्यास लगना, वजन घटना और थकान शामिल हैं। शरीर अतिरिक्त शुगर को मूत्र के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है।
बच्चों में तनाव या दिनचर्या में बदलाव (जैसे स्कूल शुरू होना, परिवार में तनाव) भी बार-बार पेशाब की वजह बन सकता है।
यदि दर्द, खून, बुखार, नींद में बाधा, या यह समस्या 2-3 सप्ताह तक जारी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लें।
सही समय पर ध्यान और चिकित्सा से यह समस्या पूरी तरह नियंत्रित की जा सकती है।