चाय में अदरक डालते हैं लेकिन कॉफी में नहीं, अगर डाल दिया तो क्या होगा?

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:25:27 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:25:27 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। अदरक वाली चाय तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन क्या आपने कभी अदरक वाली कॉफी (Ginger Coffee) पी है। कई लोग कॉफी में भी अदरक मिलाकर पीते हैं। लेकिन अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या ऐसा करना हेल्थ के लिए ठीक है। अगर आप भी अपनी कॉफी में अदरक मिलाते हैं, तो पहले जान लें कि यह आदत आपके लिए कितनी फायदेमंद या नुकसानदायक है।

    क्या कॉफी में अदरक डालना सही है?

    हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अदरक वाली कॉफी हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है। अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। जैसे अदरक वाली चाय सर्दी-खांसी में राहत देती है, वैसे ही अदरक वाली कॉफी भी कई तरह से लाभ पहुंचाती है।


    अदरक वाली कॉफी के नियमित सेवन से-

    शरीर में सूजन कम होती है

    इम्यूनिटी बढ़ती है

    पाचन बेहतर होता है

    बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है

    इसलिए कॉफी में अदरक मिलाकर पीना बिल्कुल सही माना जाता है।

    अदरक वाली कॉफी पीने के फायदे

    पाचन में सुधार

    वजन घटाने में मददगार

    सूजन कम करने में सहायक

    सर्दी-खांसी में राहत

    अदरक वाली टेस्टी कॉफी कैसे बनाएं?

    सामग्री

    अदरक - 2 छोटे टुकड़े

    अदरक पाउडर (ऑप्शनल) - ½ छोटा चम्मच

    काली मिर्च - ¼ चम्मच

    साबुत इलायची - 3–4

    दालचीनी - 1 स्टिक

    तुलसी पत्तियां - 4–5

    कॉफी पाउडर - 1 चम्मच

    पानी - 2 कप

    गुड़ - 2 चम्मच

    दूध - ऑप्शनल

    बनाने की विधि

    1. एक पैन में पानी डालें और सभी सामग्री अच्छी तरह मिलाएं।

    2. इसे मीडियम आंच पर करीब 5 मिनट उबलने दें।

    3. गैस बंद कर कुछ देर ढककर छोड़ दें।

    4. अब कॉफी को छान लें और सर्व करें।

    आपकी टेस्टी और हेल्दी Ginger Coffee तैयार है।

