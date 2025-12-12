मोटापे से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी...भारत में लॉन्च हुई चर्चित वेट लॉस दवा Ozempic, जानिए इसकी कीमत

मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 06:56:22 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 06:56:22 PM (IST)
    HighLights

    1. भारत में वेट लॉस की दवा ओजेम्पिक लॉन्च हुई है
    2. Ozempic दवा भूख कम करने में मदद करती है
    3. डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है

    लाइफस्टाइल डेस्क। मोटापे और बढ़ते डायबिटीज मामलों के बीच भारत के लिए एक अहम विकास सामने आया है। वैश्विक दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने आखिरकार अपनी चर्चित वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक (Ozempic) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे मोटापे से जूझ रहे लोगों और टाइप-2 डायबिटीज मरीजों के लिए यह खबर राहत लेकर आई है।

    भारत में क्या है ओजेम्पिक की कीमत?

    कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 8,800 रुपये प्रति माह तय की है, जिसमें चार सप्ताह की खुराक शामिल है। यह दवा फिलहाल टाइप-2 डायबिटीज कंट्रोल करने के उद्देश्य से पेश की गई है, खासकर उन मरीजों के लिए जिनका ब्लड शुगर सामान्य स्तर पर नहीं रहता।


    तीन अलग-अलग डोज के दाम इस प्रकार हैं-

    0.25mg : 8,800 रुपये

    0.5mg : 10,170 रुपये

    1mg : 11,175 रुपये

    हर डोज एक प्री-फिल्ड इंजेक्शन पेन में आती है, जिसमें चार सप्ताह का कोर्स मौजूद होता है।

    क्या है दवा की खासियत?

    ओजेम्पिक का सक्रिय तत्व सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) है, जिसे सप्ताह में सिर्फ एक बार इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंजेक्शन पेन की तकनीक इसे लगाना बेहद आसान और कम दर्दनाक बनाती है।

    कैसे काम करती है ओजेम्पिक?

    • यह दवा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की श्रेणी में आती है।

    • यह शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर बेहतर तरीके से नियंत्रित होता है।

    • साथ ही यह दिमाग के उन हिस्सों पर प्रभाव डालती है जो भूख को नियंत्रित करते हैं, जिससे खाने की इच्छा कम होती है।

    • यही कारण है कि ओजेम्पिक को दुनियाभर में वजन घटाने वाली दवा के रूप में भी लोकप्रियता मिली है।

    कब मिली थी मंजूरी?

    अमेरिकी FDA ने 2017 में इसे टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद वजन घटाने में मिलने वाले परिणामों के कारण यह ग्लोबल स्तर पर तेजी से लोकप्रिय हुई। भारत में इसे अभी भी डायबिटीज दवा के रूप में ही लॉन्च किया गया है।

    भारत में क्यों अहम है यह लॉन्च?

    भारत में डायबिटीज और मोटापे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ओजेम्पिक जैसे विकल्प का उपलब्ध होना हजारों मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि, इसकी कीमत कई लोगों के लिए अभी भी चुनौती बनी रह सकती है। कुल मिलाकर, ओजेम्पिक का भारतीय बाजार में कदम रखना स्वास्थ्य सेक्टर के लिए एक बड़ा अपडेट है, जो आने वाले समय में मोटापे और डायबिटीज दोनों की मैनेजमेंट रणनीति को बदल सकता है।

    (एजेंसी ANI इनपुट के साथ)

